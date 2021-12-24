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【港元定存】港元定存罕現10厘高息 玩法較另類

16:39 2021/12/24

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年結倒數，本周僅工銀亞洲及富邦加港元定存息。

    點擊圖片放大

收爐在即，本周只得兩間大小銀行加港元定期存款息，分別為工銀亞洲微加3個月以下短存息0.05厘，這家中資大行的3個月期新息率報0.65厘，罕有跟半年與1年看齊；惟該行另有3個月享3厘之選。

富邦則頻頻出擊，今天（12月24日）勁加短存息，既調升1個月短存息0.15厘，最新報0.6厘，又把3個月期作相同加幅，至重上1厘關。

下周為2021年的壓軸周，只餘下3個半交易天，市料將陷大悶局，業界靜觀通關何時有期才重新布局。

3個月人民幣定存  最高息2.8厘【下一頁

不過，有小型業界另闢戰綫，大眾銀行最近再度力谷名為「定期.按揭」雙重賞計劃，合資格客戶可參加大抽獎，頭獎是定期存款3個月享10厘息，名額3個，如以存款上限20萬元計，賺息5,001元。二獎是3個月年息8厘，名額7個，同樣以20萬元封頂額計，穩袋3,999元利息。3獎是6個月年息6厘，有10名幸運兒，限額是10萬元，亦輕鬆賺息3,000元。

可是，以上超高息的玩法較另類，難惠及普羅大眾，且須獲批100萬元按揭貸款及存入50萬元全新資金等附帶條件。故此，上述10厘超高息並未列入本網的定存格價高息榜。

至於本周港元定期存款排行榜，僅半年期稍變，因一面倒獨加的富邦，本周二（21日）新推6個月有0.9厘，頓晉級冠軍，取代小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）的0.8厘，而集友的0.77厘則險守三甲列。

此外，静市猛發功的富邦，本周再重新雄霸短中長息榜，旗下1年有0.85厘，3個月年息則有6.88厘之選。惟須注意，6.88厘的高息王將於下周五（31日）到期，同樣半年享0.9厘也屬快閃息，現僅餘7天限定倒數。

建行亞洲向恒基  批出10億HONIA計價貸款【下一頁

另一方面，金管局剛公布本港銀行首3季稅前盈利跌13%，市料同業礙於息差而不再盲目鬥加息搶存，只按本身業務所需而吸存，畢竟貸款仍有出路。

比如建行亞洲於冬至日（21日），成功為恒地 （00012） 旗下全資子公司辦理以港元隔夜平均指數（HONIA）計價貸款。該筆貸款共計10億元，是香港首筆以HONIA計價的融資安排，料將為本港貸款市場增加產品創新的動力。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

富邦銀行 工銀亞洲 恒基地產（00012） 建行亞洲 定期存款 港元定期存款

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