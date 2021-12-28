氣候變化危機推動相關指數發展

在眾多ESG議題當中，相信「氣候變化」因素最為人關注，氣候變化泛指是除自然因素外，由人類活動導致的氣候變化，主要的原因是使用化石燃料所產生的溫室氣體。氣候變化的影響包括全球平均氣溫上升、更多極端天氣等等，後果顯而易見。環球資本市場的投資模式亦因此而改變，筆者就簡單列出與氣候變化相關的指數發展趨勢。

世界各地針對氣候變化的政策

世界各國以全球協約的方式處理氣候變化，在2015年聯合國氣候峰會中，多國簽署《巴黎協定》，同意把全球氣溫升幅控制在工業化前水平以上攝氏2度之內；並要求簽署國盡快達到溫室氣體排放峰值。接著全球各國亦分別訂下「國家自定貢獻」，在衡量自身能力與經濟發展狀況下訂定合理的減碳目標，包括減少使用化石燃料、推動可再生能源發展，而多個地區（如香港、歐盟、加拿大等）承諾到2050年實現碳中和。

中國目前是全球最大的碳排放國，2020年佔全球總排放量接近30%，但其人均二氧化碳排放量僅為美國的一半，碳排放與中國經濟發展密切相關，能源密集和高污染製造業曾推動其經濟迅速增長。為了在經濟發展和碳排放之中取得平衡，中國提出了「碳達峰」和「碳中和」目標。

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於2020年9月，國家主席習近平在第75屆聯合國大會一般性辯論上表示，中國將提高國家自定貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，在「碳達峰」後確保二氧化碳的排放不再增長，之後再慢慢減下去，接著努力爭取2060年前透過碳補償或完全消除碳排放，實現淨零碳足跡，達到「碳中和」。

這一目標後來寫入了2021年公布的十四五規劃中，顯示中國政府會努力去達成減排目標。國務院亦於今年10月發布《2030年前碳達峰行動方案》，在可再生能源發電、新能源交通工具、綠色工業等多方面列明具體目標。

投資模式改變令氣候變化指數急速發展

在全球各地都致力推動相關政策的環境下，環球資本市場的投資模式亦因此而改變，越來越多投資者對氣候投資產生興趣。有見及此，近年有越來越多指數公司推出一系列的氣候相關主題指數，供投資者作基準參考。

首先是氣候指數及低碳指數，主要透過「負面篩選」剔除高碳排產業（如傳統能源產業），或是根據公司的氣候或碳排放表現調整成份股權重，減低整個投資組合的碳排放。

此外，指數公司也不斷提升其他低碳投資工具，加強在數據分析上的支援，如為投資者提供碳排放的數據和估算模型，從而幫助投資者可以更容易地決定自身的投資組合的碳排放強度，在低碳投資和投資回報中找到平衡。

另外是氣候相關個別主題的指數，包括潔淨能源、電動車等主題指數，由專注從事相關業務的公司組成。除該類公司外，通常指數公司亦會把整個業務相關生產鏈的公司納入為成份股，令指數能更全面代表整個行業。

現今，氣候投資（以及定義更為廣闊的ESG或可持續投資）已成為全球其中一個最大的投資趨勢，投資者可多加留意未來市場發展和把握投資機遇。