【利財筆記】房屋問題 分配問題

由1997年至2021年中，總共有101萬個出租公屋、資助出售房屋和私樓落成（見附表），數字還未包括10萬個新型村屋單位（一層作一個單位）。1997年底至2021年中，全港人口由660萬增加至739萬，增加79萬人，遠低於同期111萬個新樓落成量。扣除重建單位數目，永久性房屋存量增加近90萬個，仍多於人口增加數目。建屋數量多於人口增加，為何香港仍出現房屋供應不足問題？

回歸後政府推行租置計劃，公屋人口由1997年的239萬降至2002年的209萬。之後政府為了救市，停售公屋，公屋人口逐步回升，但至今年中只不過增加至219萬人。1997年至今年中，公屋存量由70萬個增加至接近84萬個，增加了13萬個有多，但同期公屋人口由239萬人下降至219萬人，減少了20萬人。1997年至今全港人口增加79萬人，但公屋人口則減少20萬人，新增人口加上由公屋遷出的人口要另覓居所，自然對私樓市場帶來壓力。

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應放寬千萬樓按揭上限

由此可見，公屋未能有效解決房屋問題，離婚及家暴衍生更多需求，相信政府亦知道上述情況。因此近年多建資助出售房屋，包括綠置居、居屋和首置盤，上述單位平均每戶人數亦較公屋為高。政府與其推行富戶政策，迫走居住公屋收入較高的居民，留下年老父母，倒不如增加出售公屋單位，加建綠置居和居屋，讓更多公屋居民擁有自置物業，安居樂業，退休後亦有物業可作安老按揭，每月收取年金。增建居屋，亦有助年輕人置業，遏止上車盤樓價繼續大幅上升。

現時政府的「辣稅」和按揭政策，嚴重妨礙市民換樓。不少家庭多年前置業，購入兩房單位，物業已升值不少。倘若換入1,100萬元三房單位，只可以按五成，即550萬元，即要預備550萬元首期。若果先買後賣，更要先付15%辣稅，即165萬元，連同其他裝修及搬遷費用，動輒要準備700多萬元才可成功換樓，試問又有多少家庭可以預備巨額現金換樓？以致過去多年，出現一手旺，二手淡的局面。市民無法在二手市場由細單位換入較大單位，自然減少上車盤的供應，加上政府放寬按保，令過去幾年上車盤樓價大幅上升。

政府應考慮放寬1,000萬元以上住宅物業的五成按揭上限，調整辣稅徵收方法，方便只擁有一個自住物業的市民換樓，改善居住環境，並可增加小型單位供應。現時新來港移民佔市區新盤銷售高達三成以上，在房屋供應不足的情況下，政府亦應檢討人口政策，限制非港人，坐擁巨額資金的投資者，不計價大舉入市，之後把物業空置。政府應考慮向長期空置單位的業主額外徵稅，讓房屋資源更有效地分配，以滿足港人的住屋需要，消消社會怨氣。

本文節錄至739期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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責任編輯：潘曉豐