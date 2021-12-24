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【大行點睇】花旗料濠賭股下行風險有限　首選銀娛在內3股

股樓投資 16:48 2021/12/24

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花旗發表報告表示，澳門特區政府昨(23日)發佈修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》諮詢總結報告，認為上述報告是在聖誕假期前發佈的事實表明，澳門特區政府仍致力於在當前的一系列牌照於2022年6月到期之前完成博彩牌照的重新招標程序。

 

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

該行料相關草案可能會在2022年第一季度的某個時間提交澳門立法會，預計草案中的細節將消除濠賭股不確定性和股價懸念。該行認為下行風險在很大程度上已被消化，行首選是銀河娛樂(00027)、澳博(00880)和新濠博亞(美：MLCO)。

 

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池

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同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

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撰文 : 周兆邦

銀河娛樂（00027） 港股

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