  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】中軟國際一度跌近兩成　大幅減持鴻蒙系公司股權

股樓投資 17:07 2021/12/24

分享：

中國軟件國際(00354)今日一度跌近兩成。集團於12月23日晚發布公告稱，公司已訂立股權轉讓協議，將以代價7625萬元(相等於約9220萬港元)，出售深圳開鴻約50.83%股本權益。

 

同場加映﹕【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

同時，集團還與億鑫科技、哈勃、鴻聚創新等各方就注資深圳開鴻簽署協議。於股權轉讓協議及注資協議完成後，深圳開鴻將不再為集團的附屬公司，惟將透過建信中軟國際，於深圳開鴻中擁有約19.50%間接實際股本權益。

深圳開鴻總部位於深圳市，其成立的使命為成為以OpenHarmony為基礎的核心操作系統的旗艦開發商，做基於開源鴻蒙操作系統發行版的產品業務。

 

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂​​​​​​​

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

中國軟件國際（00354） 港股

上一篇文章

【大行點睇】未來或執行進取資產配置計劃 高盛維持騰訊買入評級

下一篇文章

【恒大危機】多間子公司涉及拖欠工資 恒大部分員工集體罷工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款