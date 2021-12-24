【異動股】中軟國際一度跌近兩成　大幅減持鴻蒙系公司股權

中國軟件國際(00354)今日一度跌近兩成。集團於12月23日晚發布公告稱，公司已訂立股權轉讓協議，將以代價7625萬元(相等於約9220萬港元)，出售深圳開鴻約50.83%股本權益。

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同時，集團還與億鑫科技、哈勃、鴻聚創新等各方就注資深圳開鴻簽署協議。於股權轉讓協議及注資協議完成後，深圳開鴻將不再為集團的附屬公司，惟將透過建信中軟國際，於深圳開鴻中擁有約19.50%間接實際股本權益。

深圳開鴻總部位於深圳市，其成立的使命為成為以OpenHarmony為基礎的核心操作系統的旗艦開發商，做基於開源鴻蒙操作系統發行版的產品業務。

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