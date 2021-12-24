【異動股】保利協鑫一度升逾8%　傳獲高瓴資本入股

據內媒《上海證券報》報道，高瓴資本已入股光伏硅料龍頭保利協鑫(03800)入股，藉此佈局顆粒硅市場，為高瓴加碼碳中和產業鏈的投資。早前亦有傳洛陽鉬業（03993）實控人亦有份入股。

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保利協鑫已於12月22日完成新股配售，合計配售約20.37億股，佔配發後公司總股本的7.52%，所得款項淨額約49.94億元。通過是次配售，高瓴獲得保利協鑫10億股配售新股，合計出資約24.9億元，料獲得公司接近4%的股權

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