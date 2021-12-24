時尚裝修兼享永久海景　香港仔福群大樓低市價3%沽

二手市場再錄低市價成交，香港置業郭詠詩說，香港仔福群大樓A座中層5室單位，實用面積450平方呎，兩房間隔，座向西南，望海景，原叫價820萬元放盤，約兩個月後即吸引同區客洽詢，經議價後減價約42萬元，以778萬元易手，實用呎價約17,289元，低市價約3%。

據悉，買家為年輕夫婦，心儀單位屬享永久海景，並附有時尚裝修，故睇樓數次後即決定承接。資料顯示，原業主於2017年8月以約670萬元購入上述物業，持貨4年，現帳面賺約108萬元，物業期內升值約16%。

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福群大廈位於香港仔香港仔大道223至227號，早於1983年3月開始入伙，建有2座，提供462個單位，實用面積由304平方呎起，至最大488平方呎。

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