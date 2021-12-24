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【NFT】周杰倫潮牌將發行NFT　暫未知價格預明年元旦開賣

環球政經 18:32 2021/12/24

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華語樂壇天王周杰倫今年10月，與方文山推出聯名《龐克貓史汀》公仔，初涉NFT後，早前宣布正式踏足NFT領域。周杰倫創辦的潮牌PHANTACi本月18日公布，將與區塊鏈娛樂平台EZEK推出NFT Phanta Bear。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

據消息所指，NFT Phanta Bear限量1萬個，並將於元旦1月1日開賣。不過目前雙方合作內容詳細尚未公布，而NFT產品名稱「Phanta Bear」為PHANTACi 的品牌角色Phanta Bear，根據名稱及宣傳海報，估計今次NFT的「內容物」與PHANTACi品牌角色有關。

EZEK更在Twitter上表示，PHANTACi的粉絲反應熱烈，消息宣布的9小時內，官方頻道便湧入了超過8000名粉絲。

【政府工略】康文署招聘文化工作副經理 大學畢業即可一試 頂薪逾5.5萬元 【見下頁

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今年10月初，周杰倫與與一直合作無間的詞人方文山宣布，與亞洲藝術代理商索卡藝術（Soka Art）合作，推出方文山 x 周杰倫聯名的《龐克貓史汀》（青花瓷款）公仔，並隨附NFT防偽認證。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 陳楚琨

NFT 經濟 區塊鏈 周杰倫 文娛藝術 品牌 亞洲 元旦 Twitter

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