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CCL按周跌0.01點　九龍區樓價創30周新低　中原︰料樓價下跌後爭持

股樓投資 16:18 2021/12/24

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL報186.09點，創6周新低，按周跌0.01點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新冠變種病毒全球爆發後首周，以及美國放風提前完成縮減買債當周，本港樓價持續回軟。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報187.69點，創29周新低，按周跌0.48%，跌穿早前10周於188點至190點窄幅爭持的水平。CCL（中小型單位）報185.69點，創29周新低，按周跌0.41%，跌穿早前10周於186點至188點窄幅爭持的水平。

同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

延伸閱讀︰【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市【下一頁

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CCL受豪宅樓價反彈影響，本周跌幅相對較少。CCL三大整體指數齊跌3周，CCL累跌1.19%，CCL Mass累跌1.28%，CCL（中小型單位）累跌1.32%。變種病毒肆虐及美國明年可能加息三次的消息，相信短期樓價繼續高位反覆，但下試另一個較低水平，然後再爭持。四大指樓中唯一錄升幅為CCL（大型單位），報188.13點，按周升2.10%，升幅31周最大，結束2周連跌。指數上周急跌，今周回升，走勢反覆。

方區分面，四區樓價二升二跌，其中九龍樓價率先下挫。九龍CCL_Mass報178.95點，創30周新低，按周跌2.00%，跌幅45周最大。港島CCL_Mass報191.35點，按周跌0.63%，連跌2周共1.14%。新界兩區樓價早前齊跌2周，本周齊升。新界西CCL_Mass報174.32點，按周升0.52%。新界東CCL_Mass報202.78點，按周升1.32%。

黃良昇表示，12月25日至27日聖誕節長假期，對本港樓市的影響將於1月中旬公佈的CCL才開始反映。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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