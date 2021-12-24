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【疫苗接種】已接種兩劑新冠疫苗18歲以上人士 元旦日起可預約接種第三劑疫苗

理財智慧 16:18 2021/12/24

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近月變種病毒Omicron對全球抗疫造成威脅，近日政府也將新冠疫苗接種安排進一步擴大。政府宣布，已接種兩劑復必泰疫苗而第二劑疫苗接種滿六個月的18歲或以上人士，由元旦日起可預約接種第三劑新冠疫苗，又或到社區疫苗接種中心領取即日籌。

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政府指，自11月11日起為特定組別人士優先接種第三劑新冠疫苗，其後擴至所有已接種兩劑科興疫苗滿六個月的人士。因應兩個科學委員會的建議，政府進一步擴大接種安排。由元旦日起，早前接種兩劑復必泰或科興疫苗的市民，只要相隔六個月，均可接種第三劑疫苗。

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當局補充，凡接種新冠疫苗和其他疫苗，例如季節性流感疫苗，兩者須相隔最少14日，市民預約前應留意此點。癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統者等須於接種當天出示醫生證明，才能在接種第二劑疫苗後四星期至三個月內，接種第三劑疫苗。

此外，1月1日起，接種一劑疫苗已滿六個月的新冠康復人士，可前往社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。
至於接種一劑復必泰疫苗已滿12周的12至17歲青少年，可由1月1日上午8時起預約接種第二劑復必泰疫苗。因應專家建議，該日起接種復必泰的青少年會被安排於大腿位置注射疫苗。

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配合新安排，九間社區疫苗接種中心元旦起延長開放時間，即為每日上午8時至晚上8時。大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院、荃灣仁濟醫院12月30日起增設新冠疫苗接種站，提供即時接種復必泰服務。另外，以貨櫃箱形式運作的新冠疫苗流動接種站1月7日起再增一個新站

衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會周四（23日）舉行聯席會議，會後建議所有已接種兩劑新冠疫苗的成年人接種第三劑疫苗，而12至17歲青少年接種一劑疫苗後，也可在至少12個星期後接種第二劑。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會議後向傳媒表示，18歲或以上人士若已完成接種兩劑疫苗，不論所注射的是復必泰或科興疫苗，他們都應接種第三劑疫苗，而第二劑和第三劑的接種時間應相隔至少六個月。

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他說，高危群組包括免疫系統失調人士則可提早接種第三劑疫苗，最早可於第二劑後四星期便接種。至於有特別需要的人士，例如要前往高危地區工作或求學，可提早於接種第二劑疫苗後三至六個月內注射第三劑。

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記者：陳詠妍

經濟 香港政府及法定機構 科興 BioNTech 疫苗 元旦

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