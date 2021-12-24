【營銷智慧@iM網欄】本金無阻Online廣告成效 一個想法即時提高廣告效率

聖誕將至，首先筆者在此祝各位聖誕快樂！聖誕節一向是商家爭取業績的好時機，相信各位有線上營銷經驗的商家也能由近日的廣告費中深有體會。說到廣告費，最令中小企為頭痛的地方莫過於要在本金不多的情況下投放廣告，但硬是成效不彰。多年來，便有很多商家朋友問筆者投放線上廣告的策略。

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坦白說，其實投放廣告的渠道沒有甚麼特別，基本上Facebook、Instagram、Google Search、Google Banner、Youtube已佔線上廣告九成流量。很多中小企商家以為問題出在廣告設定或宣傳文案上，筆者不排除有上述可能，但更重要是先調整營銷心態，上述5個渠道不應視為獨立的營銷方法，他們是各有優劣的套路，一起用上才會成為一套組合拳。

本金少並非問題，但廣告放率低下才是關鍵所在，對於這些資源有限的商家朋友，筆者會建議他們與其只在Facebook投放1000元廣告費，平均將廣告費分布於Facebook、Google Banner、Instagram、Google Search或許效果更佳，為甚麼?

由於成本所限，很多商家起初不會同時投放在四個營銷渠道，而是先在某一個渠道小試牛刀，然後當發現成效不彰後，便轉戰另一渠道，如此類推。這套方式放諸於傳統廣告世界也許有效，但線上營銷的精粹在於能夠瞄準目標客戶，利用大數據找出有可能購買產品/服務的潛在客戶，然後不斷在客戶的網絡世界中不斷爭取曝光，假如只將廣告投放在一處，便等同放棄其他爭取曝光的機會，如同自廢武功。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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