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【元宇宙】Snapchat推出「阿凡達」濾鏡　予用戶體驗元宇宙

科技 16:00 2021/12/25

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「元宇宙（metaverse）」概念近日成為城中熱話，一直致力研發AR技術的社交平台Snapchat自然不能錯失商機。近日Snapchat就推出新AR「阿凡達」（Avatar）濾鏡，讓用戶透過使用濾鏡，一睹生處於元宇宙的自己，到底是長什麼樣子？

Snapchat最新推出的AR濾鏡，名為「阿凡達」（Avatar），可讓用家看起來像一個「模擬市民」（The Sims）的角色。用家現時只要開啟Snapchat應用程式中相機，並掃描官網上的二維碼，或是在應用程式中搜尋「Avatar」，便可開始使用濾鏡。

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事實上，Snapchat早已積極發展元宇宙市場，自2011年推出以來，程式就應用AR技術推出各種濾鏡，廣受年輕用戶歡迎。Snapchat日前在一場有關AR技術的慶祝活動中亦提及，該應用程式有來自200多個國家、超過25萬名濾鏡創作者，製作出250萬個濾鏡。

【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息

責任編輯：殷凱怡

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