憧憬續牌濠賭股炒上　金沙1928、銀娛027、澳博880策略逐隻睇

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財經台今日精選（2021年12月24日）
澳門《娛樂場幸運博彩經營法律制度》諮詢總結報告出爐，主流意見認為賭牌數量應訂於6個，市場憧憬賭企續牌，濠賭股炒上，金沙 （01928） 股價升近半成，銀娛 （00027） 升2%，澳博 （00880） 升3%，濠賭股純屬短炒？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）逐步為你分析策略，立即點擊收看／收聽：
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Time code：
00：00 - 市場焦點速覽
01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：28 - 亞太股市早段市況速報
03：08 - 美國11月PCE物價指數、通脹指標、首次申領失業救濟人數速報
03：57 - 美國經濟數據解讀 市場對美國高通脹水平憂慮漸減？
07：01 - 美股短綫偏強有望破頂 中綫留意企業盈利能否支撐高估值
07：54 - 美股Tesla（TSLA.US）分析 Elon Musk稱已出售「足夠的股票」
10：52 - 觀眾問股：台積電（TSM.US）哪個價位可以買？
12：12 - 港股上日市況速報
13：09 - 港股連升3日僅技術性反彈
14：35 - 港股跌勢未轉 短綫目標看多少？
15：52 - 觀眾問股：恒指22665點已是全年低位？想做淡市可休戰了？
16：58 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 解讀 騰訊 （00700） 仍有力上衝？
19：49 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 是回應內地反壟斷？
21：07 - 是否回應反壟斷？留意騰訊 （00700） 未來派息方式是派股抑或派現金
21：31 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 是因為京東發展已夠成熟？
21：59 - 京東 （09618） 是被騰訊 （00700） 看淡？被騰訊變相減持未必是壊消息？
25：59 - 觀眾問股：京東 （09618） 前景如何？338元持貨要即走？有機會返家鄉嗎？
27：24 - 港股開市前市況速報
29：32 - ET個股推介 - 比亞迪 （01211）
30：41 - 市場預期騰訊 （00700） 未來會繼續退出策略投資？阿里巴巴 （09988） 也有機會派股？
33：22 - 美團 （03690） 未太穩健 騰訊 （00700） 短期未必派股
34：03 - 澳門賭牌諮詢結果出爐 短期利好濠賭股
34：57 - 金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 、澳博 （00880） 、永利 （01128） 、美高梅 （02282）
、新濠 （00200） 6間賭場獲續牌機會大
37：51 - 觀眾問股：金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 點睇？短綫目標看多少？
38：28 - 濠賭股中長綫多不明朗因素
38：45 - 觀眾問股：澳博 （00880） 5.6元有貨怎處理？
40：25 - 觀眾問股：如果6間賭場只可續牌10年有何影響？
43：52 - 觀眾問股：長實 （01113） 52元有貨怎操作？出售飛機租賃業務可利好？
45：23 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） vs 中國太保 （02601） 點揀？現水平可買入嗎？
47：04 - 觀眾問股：美股算是有Christmas Rally（聖誕升浪）？哪些股票可以留意？
48：46 - 聖誕禮物股（穩陣之選）：領展 （00823）
52：17 - 聖誕禮物股（進取之選）：新天綠色能源 （00956）
54：30 - 觀眾問股：香港電訊 （6823） 比領展 （00823） 更穩陣？Mirror效應值得炒？
55：50 - 觀眾問股：太陽能股vs風電股邊隻更睇好？新能源股邊隻潛力最大值得買？
57：30 - 觀眾問股：現階段要選手持更多現金的公司？
59：19 - 觀眾問股：京東 （09618） 反彈目標看多少？
1：00：00 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 回A有何影響？71元有貨可加注長期收息？選H股抑或A
股？
1：00：56 - 觀眾問股：海吉亞醫療 （06078） 點睇？55元有貨如何部署？
1：01：35 - 恒指早段市況速覽
消息股：保利協鑫 （03800） 、中國恒大 （03333） 、電訊盈科 （00008） 、國際家居零售（01373
）、CEC國際控股 （00759）
1：04：43 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股