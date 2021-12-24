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【ESG】信和今年提前完成減塑目標　以回收及升級再造環保聖誕樹賀聖誕

Hot Talk 15:43 2021/12/24

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聖誕將至，全城各處佈置了閃爍燈飾和主題裝飾。信和 （00083） 今年與環保及藝術團體合作，於旗下物業展出由塑膠廢料升級再造的環保聖誕樹，並舉辦各類有關升級再造概念的工作坊，藉此提升大眾對減少及處理都市廢物的關注。另外，信和表示，於今年提前完成於2022年前將旗下各業務的即棄塑膠製品消耗量減少50%的目標，把即棄塑膠製品消耗量從2017年水平減少了65.6%。

信和表示，早前與環保機構A Plastic Ocean Foundation及V Cycle三方攜手合作，動員一眾同事到大埔龍尾進行海灘清潔活動，特別收集塑膠廢料並經處理後，升級再造成別出心裁的環保聖誕樹，分別於集團總部尖沙咀中心、九龍灣的宏天廣場及尖沙咀的皇家太平洋酒店展出。位於尖沙咀中心的升級再造聖誕樹，由500個膠樽及塑膠碎片和350片光碟製成，聖誕樹被拆除後，膠樽更會被送到V Cycle進行回收處理，再次成為可用原材料。

另外，繼去年首次舉辦「升級再造聖誕樹活動」，集團今年再次鼓勵同事收集各類回收物料及廢物，如廢紙、膠樽、燈泡、光碟、飲品瓶蓋等，運用創意將它們轉化成環保聖誕樹或聖誕裝飾。是次活動反應熱烈，600多名位於香港、新加坡及悉尼的同事及其親友參與，共製作超過200件聖誕裝飾，其中逾100棵升級再造而成的聖誕樹已於集團旗下的酒店、會所、寫字樓、商廈及住宅物業展出。

為了進一步推廣廢物管理及升級再造的可持續發展概念，集團透過「愛心聖誕大行動2021」邀請本地慈善團體香港童樂行的兒童，到宏天空中農莊參與工作坊，讓小朋友親手以回收塑膠廢料，升級再造成色彩繽紛的聖誕裝飾，並協助布置宏天廣場的環保聖誕樹。

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廢物管理 可持續發展 信和

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