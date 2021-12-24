【芯片荒】聖誕旺季檔期無貨！Sony罕有宣布多款數碼相機停接單兼停產

▲ Sony入門級的全片幅無反相機A7C及旗艦級的APS-C相機A6600由昨（23日）起暫停接受新訂單，A7II及A6100的兩款相機更直接宣布停產。

全球芯片荒問題影響各行各業，其中相機界今年也多次因半導體短缺問題，曾多次宣布延後最新型號相機的出貨時間。相機廠商巨頭Sony近日再次宣布，其入門級的全片幅無反相機A7C及旗艦級的APS-C相機A6600由昨（23日）起暫停接受新訂單，A7II及A6100的兩款相機更直接宣布停產。

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據日經亞洲評論報道指，Sony受全球半導體短缺的影響，零件延遲到貨，全片幅無反相機A7C和旗艦APS-C相機A6600已暫停接受新訂單。事實上，Sony較早前也宣布，在今年8月推出的ZV-E10相機，也因芯片短缺問題而需要在本月3日起暫停接單。Sony更代表透露，短缺影響比先前預期還嚴重，其中A7II及A6100的兩款相機更因無法再取得該零件供應，而需要停產。

為了解決芯片短缺問題，Sony旗下的Sony Semiconductor Solutions Corporation，SSS亦於上月與台積電聯合宣布，將於日本九州西部的熊本市設立半導體製造廠，惟該廠最快在2024年底前完工，並開始投產。

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責任編輯：曾曉汶