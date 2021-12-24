旅發局邀星級名廚拍攝美食節目《旅發局+》 維持曝光在通關前做好口碑吸旅客

本港疫情穩定，餐飲業生意逐漸回復至疫前水平。餐飲業界人士指，今年6月起，每月有逾400間餐廳開業，部分月份甚至有700多間餐廳開業。而在「亞洲50最佳餐廳」最新名單之中，香港除首次奪冠外，本港共有11間餐廳上榜，位居亞洲第一，足見香港美食的攝人魅力，不但吸引著本地市民，更深得各地旅客喜愛。

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因此，旅發局希望以美食作招徠，於通關前做好口碑，吸引旅客以香港作為首選旅遊目的地。早前，便成功邀請了多位星級名廚及人氣KOL拍攝多個美食節目，並與Discovery及米芝蓮指南合作，向內地及海外各界推介香港最「潮」美食動向之餘，更帶觀眾走入名廚廚房，一窺主廚的「秘密基地」，了解名廚之間鮮為人知的互動、友誼及故事。

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節目內容包括邀請「亞洲50最佳餐廳」當中6位得獎名廚製作節目「星廚饗港」，節目將於Discovery於亞洲多個地區播放，名廚於節目中會到訪對方的「廚房重地」交流，分享他們背後的故事。

另外，旅發局亦與米芝蓮指南合作，製作「香港廚師寶典」，邀請4位星級名廚走訪不同社區，包括「亞洲50最佳餐廳」中，香港史上第一家奪冠的粵菜餐廳「大班樓」創辦人葉一南等，向東南亞市場分享名廚眼中的香港美食故事。此外，邀請人氣日本藝人兼「星級香港迷」藤森慎吾拍攝短片，推介香港多間餐廳，分享他鍾情香港美食的原因。

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