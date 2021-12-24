【Tesla】馬斯克自稱租細屋 卻被揭秘住8,000呎行宮

Tesla創辦人馬斯克作風一向特立獨行，他今年抛售名下所有住宅，宣布租住德州SpaceX基地內一間不足400呎的組合屋。但美媒近日踢爆馬斯克，指他實際上主要居住好友名下的8,000呎豪宅，與他自稱要過簡樸生活的形象不符。但馬斯克就堅稱自己只是住在組合屋。

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馬斯克（Elon Musk）早於去年宣布要出售所有住宅來過簡樸的生活。他其後在Twitter宣布，已搬到德州Space X基地内一間價值僅5萬美元（約39萬港元）、面積375呎的組合屋。

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但《華爾街日報》報道，馬斯克其實也居住在德州奧斯汀的一個海濱莊園，已居住約1年。而豪宅的主人為PayPal共同創辦人兼前美國駐瑞典大使Ken Howery，與馬斯克屬好友。

這棟豪宅室内面積達8,000呎，設有泳池、按摩浴缸和私人泊船位，在2018年以超過1,200萬美元（約9,360萬港元）的價格售出。

但隨著奧斯汀當地的樓市蓬勃，地產經紀人預計這棟豪宅已升值數倍。

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《華爾街日報》同時引述知情人士指，馬斯克近月委託地產經紀在奧斯汀當地物色豪宅，包括親自參觀了幾棟豪宅，而他最關心的一點就是私隱。

而Ken Howery則回應指，馬斯克實際上住在德州南部，只是偶爾到奧斯汀旅行時會前往他的家中作客。而馬斯克就表示他既非在該處長住，也不打算買樓。

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責任編輯：鄭錦玲