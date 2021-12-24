【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 股市 15:55 2021/12/24 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→梁耀康：騰訊（00700） 按此→孫運喜：白雲山（00874） 按此→梁耀康：長江基建（01038） 按此→孫運喜：翰森製藥（03692） **聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股**【按此－附time code】 【ET財智Talk】2022年選股攻略 鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 欄名 : 潛力股精選 相關文章 京東集團遭騰訊減持 股價超跌後反彈原來有玄機！ 今日 京東集團遭騰訊減持 股價超跌後反彈原來有玄機！ 騰訊700派京東9618為回應國家？股價能否受惠上衝？ 今日 騰訊700派京東9618為回應國家？股價能否受惠上衝？ 京東9618升0.6%、騰訊700跌0.3% 京東被騰訊變相減持未必是壊消息？ 今日 京東9618升0.6%、騰訊700跌0.3% 京東被騰訊變相減持未必是壊消息？ 美團3690業務未太穩健 騰訊700短期未必減持？ 今日 美團3690業務未太穩健 騰訊700短期未必減持？ 邊6間賭企續牌機會最大？濠賭股齊升純屬短炒？ 今日 邊6間賭企續牌機會最大？濠賭股齊升純屬短炒？ 你可能感興趣 京東集團遭騰訊減持 股價超跌後反彈原來有玄機！ 今日 13:45 京東集團遭騰訊減持 股價超跌後反彈原來有玄機！ 騰訊700派京東9618為回應國家？股價能否受惠上衝？ 今日 14:04 騰訊700派京東9618為回應國家？股價能否受惠上衝？ 京東9618升0.6%、騰訊700跌0.3% 京東被騰訊變相減持未必是壊消息？ 今日 14:22 京東9618升0.6%、騰訊700跌0.3% 京東被騰訊變相減持未必是壊消息？ 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700） 2021/12/23 【潛力股精選】梁耀康：騰訊（00700） 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 2021/12/23 【潛力股精選】孫運喜：翰森製藥（03692） 【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874） 2021/12/21 【潛力股精選】孫運喜：白雲山（00874） 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 2021/12/20 【潛力股精選】梁耀康：長江基建（01038） 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 2021/12/17 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 翰森製藥 （03692） 長江基建集團（01038） 白雲山（00874） 騰訊控股（00700） 港股 股票