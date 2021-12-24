【置業故事】原洽購較低層單位　喜遇「鳳凰樓」低銀行估價沽　聖誕前成功入市

臨近年尾，部分業主為了盡快套現，不惜低市價賣樓。中原地產黃超華說，荃灣城市廣場B座「鳳凰樓層」單位，實用面積745平方呎，三房套房間隔，向德華公園方向，景致開揚，屬屋苑樓皇，原叫價1,300萬元，議價後以1,210萬元易手，實用呎價約16,242元，較銀行估價低約2%至3%。

黃超華指，買家為附近的「街坊」，心儀荃灣城市廣場位置方便，原本正洽購屋苑一個較低層的單位，期間碰巧上述鳳凰樓放盤，得知後即時轉洽上址，買賣雙方均十分實在，而業主因早年買入，購入成本低，故肯提供較大的議價空間，而雙方議價數日便達成成交。

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資料顯示，原業主於1989年以約177萬元一手買入單位，自用32年才轉售，現帳面獲利約1,033萬元，物業期內升值5.8倍。

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