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【小米12】小米雷軍：小米12系列對應iPhone 13　明年續加大芯片投入

股市 15:06 2021/12/24

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【小米12】小米雷軍網上造勢大玩你問我答　揚言小米12系列對應iPhone 13、明年續加大芯片投入

小米 （01810） 將於聖誕後發布旗艦智能手機小米12，作為首次使用高通新推的驍龍 8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台的小米系列，小米董事長雷軍繼續網上為新手機小米12造勢，今次大玩「你問我答」，透露更多小米12的性能及規格，同時揚言旗艦小米系列是對標蘋果（美：AAPL）iPhone，明年會繼續加大芯片投入，同時強調即使小米開始造車，手機業務是小米的核心業務。

小米今日無升跌，收報18.64元。

【ET開市直擊】騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送禮物股 

小米12.28發布小米12設兩款螢幕尺吋　全球首款應用高通驍龍8 Gen1、4納米製程芯片，看【下一頁】

網民問：小米數字系列以後都會有兩個尺寸的版本？ 

雷軍答：是的。 從今年起，小尺寸旗艦就是小米數字系列的正統續作，「一大一小雙尺寸」就是為了能全面直接對標iPhone：小米12對標iPhone 13，小米12 Pro對標iPhone 13 Pro Max。

網民問：明年有沒有芯片的計劃？ 

雷軍答：澎湃（即小米自主設計處理器）出了S1 / C1 / P1三款芯片，我們會堅定的繼續加大研發投入，小米的芯片會一步一個腳印地穩步向前。

網民問：小米開始造車後，有人說雷總不怎麼管手機業務了，這是真的？ 

雷軍答：手機業務是小米的核心業務，請大家放心，手機的關鍵技術和核心基礎體驗，永遠都是我最關注的事情！ 

網民問：這次發布會上會透露一些關於車的消息嗎？ 

雷軍答：汽車業務的進展超預期，預計2024年上半年量產出車，感謝大家關心。 

網民問：雷總最近有好好鞭策MIUI團隊嗎？ 

雷軍答：金凡（MIUI負責人）和他的團隊一直在努力解決大家關心的問題，也請大家多支持，給他打打氣。 小米12和小米12 Pro會出廠預置MIUI 13。

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

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小米集團－W（01810） 美股 港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 小米 iPhone 13 雷軍

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