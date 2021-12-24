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京東9618升0.6%、騰訊700跌0.3%　京東被騰訊變相減持未必是壊消息？

股市 14:22 2021/12/24

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京東 （09618） 股價今早反彈0.6%，騰訊昨宣布派京東股份作中期息變相減持，對京東未必是壞消息？持有京東蟹貨應如何部署？反彈可維持嗎？短綫仍要捱沽？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽：

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14：35 - 港股跌勢未轉　短綫目標看多少？
15：52 - 觀眾問股：恒指22665點已是全年低位？想做淡市可休戰了？
16：58 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 解讀　騰訊 （00700） 仍有力上衝？
19：49 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 是回應內地反壟斷？
21：07 - 是否回應反壟斷？留意騰訊 （00700） 未來派息方式是派股抑或派現金
21：31 - 騰訊 （00700） 派京東 （09618） 是因為京東發展已夠成熟？
21：59 - 京東 （09618） 是被騰訊 （00700） 看淡？被騰訊變相減持未必是壊消息？
25：59 - 觀眾問股：京東 （09618） 前景如何？338元持貨要即走？有機會返家鄉嗎？
27：24 - 港股開市前市況速報
29：32 - ET個股推介 - 比亞迪 （01211）
30：41 - 市場預期騰訊 （00700） 未來會繼續退出策略投資？阿里巴巴 （09988） 也有機會派股？
33：22 - 美團 （03690） 未太穩健　騰訊 （00700） 短期未必派股
34：03 - 澳門賭牌諮詢結果出爐　短期利好濠賭股
34：57 - 金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 、澳博 （00880） 、永利 （01128） 、美高梅 （02282）
、新濠 （00200） 6間賭場獲續牌機會大
37：51 - 觀眾問股：金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 點睇？短綫目標看多少？
38：28 - 濠賭股中長綫多不明朗因素
38：45 - 觀眾問股：澳博 （00880） 5.6元有貨怎處理？
40：25 - 觀眾問股：如果6間賭場只可續牌10年有何影響？
43：52 - 觀眾問股：長實 （01113） 52元有貨怎操作？出售飛機租賃業務可利好？
45：23 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） vs 中國太保 （02601） 點揀？現水平可買入嗎？
47：04 - 觀眾問股：美股算是有Christmas Rally（聖誕升浪）？哪些股票可以留意？
48：46 - 聖誕禮物股（穩陣之選）：領展 （00823）
52：17 - 聖誕禮物股（進取之選）：新天綠色能源 （00956）
54：30 - 觀眾問股：香港電訊 （6823） 比領展 （00823） 更穩陣？Mirror效應值得炒？
55：50 - 觀眾問股：太陽能股vs風電股邊隻更睇好？新能源股邊隻潛力最大值得買？
57：30 - 觀眾問股：現階段要選手持更多現金的公司？
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股？
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消息股：保利協鑫 （03800） 、中國恒大 （03333） 、電訊盈科 （00008） 、國際家居零售（01373
）、CEC國際控股 （00759）
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欄名 : 3分鐘睇股

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