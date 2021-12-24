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【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶

環球社會熱點 15:00 2021/12/24

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英國其中一個聖誕節目便是英女王在聖誕節當日發表的電視講話，今年將是王夫菲臘親王離世後，英女王首次聖誕講話。近日聖誕講話錄影現場照片公開，其中英女王加入眾多關於菲臘的元素，不論是擺設或是佩飾懷緬已故丈夫。

英女王取消聖誕前午餐 喪夫後首次獨自過節 【下一頁】

英女王（Queen Elizabeth II）將於聖誕節當日發表講話，據悉每年一度的聖誕講話早於上周已錄製完成，白金漢宮職員透露，英女王「狀態很好」，錄製數次已完成。英國王室於聖誕節前夕發放錄影現場相片，穿著紅色上衣及珍珠頸鏈的英女王身處充滿聖誕節氣氛的房間，看來精神不俗。

今年亦是英女王自菲臘親王（Prince Philip）逝世後，首個獨自渡過的聖誕節。英女王在講話中，桌面未如往年放出家人合照，反而特意擺放2007年所攝、與菲臘親王60周年鑽婚紀念的照片。

英女王胸前的藍寶石菊花胸針亦別具意義，與菲臘親王在1947年渡蜜月時英女王已佩戴此胸針、在60周年結婚紀念時亦有戴，猶如見證她與丈夫相伴73年的回憶。

    點擊圖片放大
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安妮公主要隔離 英女王無得同乖女過聖誕 【下一頁】

這枚胸針由藍寶石及鑽石所製，並於1946年轉贈予英女王，她於去年在溫莎堡慶祝結婚73周年時、亦是二人最後一個周年紀念日時亦有佩戴。

英女王過往曾多次在講話提及重大事件及災難，但甚少或基乎沒有公開講述有關其個人事情。據消息人士指，英女王可能會在聖誕講話中提及今年在蘇格蘭召開的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），同時提起亡夫在環保領域的貢獻。

為盡量覆蓋全球各地時區，英女王聖誕講話將於當地時間周六（25日）下午3時、即香港時間晚上11時發放。

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責任編輯：郭麗明

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