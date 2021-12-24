▲ 【新疆爭議】沃爾瑪Walmart內地山姆會員店疑下架新疆產品 登熱搜榜首位

有內地網民發現，於沃爾瑪（Walmart，美：WMT）付費會員制度商店山姆會員商店（Sam's Club）APP搜索欄，輸入「新疆」兩字，雖會出現新疆哈密瓜、紅棗、杏等關鍵詞供選擇，但搜索結果皆顯示為「抱歉，沒有找到相關商品」。沃爾瑪、山姆會員商店暫未回應事件，而事件目前已登上內地微博熱搜榜首位，不少內地網民再指責沃爾瑪、山姆會員商店「吃中國飯還砸中國的碗」，聲言要退會退卡。

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美國總統拜登（Joe Biden）香港時間周四（23日）簽署法案全面禁止進口來自中國新疆的商品之際，接連有美資企業下架或停用新疆產品，惹內地輿輪關注。

本周，美國芯片商英特爾（Intel，美：INTC）以遵守美國法律為由，向供應商發信須停用來自新疆的服務或產品，引發內地網民和外交部關注。

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英特爾Intel停用新疆產品急聲明「對中國客戶歉意」 外交部：應明辨是非，可見【下一頁】

沃爾瑪未回應事件 山姆客服稱：疫情因素將重新上架新疆產品

沃爾瑪雖未正式解釋下架批評，但有網民以顧客身份向京東山姆會員店查詢，客服稱，是因為疫情下降了新疆產品，後續還會上架。

相對於英特爾最大收入來源來自中國內地，沃爾瑪在華規模遠未及美國本土市場，沃爾瑪2019、2020財年的中國業務銷售額持續下滑，最新已暫止獨立公布沃爾瑪中國營運數據。

山姆會員商店屬沃爾瑪旗下大型倉儲式會員制商店品牌，1983年成立，1996年在深圳開啟第一家內地山姆會員商店，設有商業會員、個人普通會員、個人卓越會員付費會籍，提供專屬服務和優惠。

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