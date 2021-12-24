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【新疆爭議】沃爾瑪Walmart內地山姆會員店疑下架新疆產品　登熱搜榜首位

股市 14:50 2021/12/24

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【新疆爭議】沃爾瑪Walmart內地山姆會員店疑下架新疆產品　登熱搜榜首位

有內地網民發現，於沃爾瑪（Walmart，美：WMT）付費會員制度商店山姆會員商店（Sam's Club）APP搜索欄，輸入「新疆」兩字，雖會出現新疆哈密瓜、紅棗、杏等關鍵詞供選擇，但搜索結果皆顯示為「抱歉，沒有找到相關商品」。沃爾瑪、山姆會員商店暫未回應事件，而事件目前已登上內地微博熱搜榜首位，不少內地網民再指責沃爾瑪、山姆會員商店「吃中國飯還砸中國的碗」，聲言要退會退卡。

    點擊圖片放大
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美國總統拜登（Joe Biden）香港時間周四（23日）簽署法案全面禁止進口來自中國新疆的商品之際，接連有美資企業下架或停用新疆產品，惹內地輿輪關注。

本周，美國芯片商英特爾（Intel，美：INTC）以遵守美國法律為由，向供應商發信須停用來自新疆的服務或產品，引發內地網民和外交部關注。

*聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股*【按此即睇】 

英特爾Intel停用新疆產品急聲明「對中國客戶歉意」 外交部：應明辨是非，可見【下一頁】

沃爾瑪未回應事件　山姆客服稱：疫情因素將重新上架新疆產品

沃爾瑪雖未正式解釋下架批評，但有網民以顧客身份向京東山姆會員店查詢，客服稱，是因為疫情下降了新疆產品，後續還會上架。

相對於英特爾最大收入來源來自中國內地，沃爾瑪在華規模遠未及美國本土市場，沃爾瑪2019、2020財年的中國業務銷售額持續下滑，最新已暫止獨立公布沃爾瑪中國營運數據。

山姆會員商店屬沃爾瑪旗下大型倉儲式會員制商店品牌，1983年成立，1996年在深圳開啟第一家內地山姆會員商店，設有商業會員、個人普通會員、個人卓越會員付費會籍，提供專屬服務和優惠。

【ET財智Talk】2022年選股攻略　鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

相關文章：

拜登簽法案 全面禁進口新疆商品 京堅決反對：將視形勢發展反應（第二版）

【新疆棉風波】瑞典H&M第三季中國營收貢獻銳減4成　CEO只形容「情況複雜」

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美股 新疆維吾爾自治區 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） WalMart

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