需求及人手不足 美澳聖誕節前取消數百航班

全球新冠肺炎疫情受變種病毒Omicron轉差，不少國家加緊防疫。美國與澳洲航空業受疫情拖累，出現人手及需求不足，導致聖誕節前，於平安夜當日合共取消數百本地航班。

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美國聯合航空（United Airline）周四（23日）在聲明中表示，美國Omicron變種疫情波及公司，眾多機組人員需要隔離，非常遺憾需要因此取消周五（24日）部分航班，並已提前通知受影響旅客。

根據航班監察網頁數據，聯航周五共取消超過131航班，佔其總體約7%。聯航早前亦要求美國疾病管制與預防中心（CDC），降低完成疫苗接種確診者隔離時間至5日，但CDC只為醫療人員放寬要求。

達美航空（Delta Airline）同日宣布，因機組人員及飛機數目不足，周五將取消90航班，並向受影響旅客致歉。據悉達美兩大停泊中心鹽湖城與西雅圖區域天氣惡劣，加上疫情影響才需要取消航班。有指達美周六（25日）亦將有逾80航班取消。

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澳洲的情況同樣惡劣，捷星航空（Jetstar Airline）表示，因大量前線工作人員需要檢測及隔離，只能周五臨時取消航班次數。據悉周五多達117班次來往悉尼及墨爾本的航班取消，悉尼機場發言人指將有80航班取消。

澳洲航空（Qantas）及維珍航空（Virgin）早前亦已通知旅客，周五航班會取消。但有指疫情並非澳航取消航班主因，而是聖誕機位需求遜預期。維珍則表示，周五只有一班預料之外的航班取消。

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責任編輯：吳漢培