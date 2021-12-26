美國聖誕取消逾千航班 需求及人手不足（第二版）

全球新冠肺炎疫情受變種病毒Omicron轉差，不少國家加緊防疫。美國航空業受疫情拖累，出現人手及需求不足，導致平安夜（24日）及聖誕節（25日）兩日合共取消逾千航班。有航空公司表示，預計拆禮物日（26日）需取消逾百航班。

（第二版更新聖誕情況）

根據FlightAware.com統計，美國於聖誕節當天有957班航班取消，包括本土及國際航線，較平安夜取消的690班高近40%；另外，有近2000班航班延誤。

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美國聯合航空（United Airline）周四（23日）在聲明中表示，美國Omicron變種疫情波及公司，眾多機組人員需要隔離，非常遺憾需要取消部分航班，並已提前通知受影響旅客。

聯合航空周五共取消131航班，佔其總體約7%，周末再取消230航班。聯合航空早前要求美國疾控中心（CDC），降低完成疫苗接種確診者隔離時間至5日，但CDC只為醫療人員放寬要求。

達美航空（Delta Airline）同日宣布，因機組人員及飛機數目不足，周五將取消90航班，周末再取消344航班，佔整體航班近10%，並向受影響旅客致歉。

據悉達美兩大停泊中心鹽湖城與西雅圖區域天氣惡劣，加上疫情影響才需要取消航班。

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澳洲的情況同樣惡劣，捷星航空（Jetstar Airline）表示，因大量前線工作人員需要檢測及隔離，只能周五臨時取消航班次數。據悉周五多達117班次來往悉尼及墨爾本的航班取消，悉尼機場發言人指將有80航班取消。

澳洲航空（Qantas）及維珍航空（Virgin）早前亦已通知旅客，周五航班會取消。但有指疫情並非澳航取消航班主因，而是聖誕機位需求遜預期。維珍則表示，周五只有一班預料之外的航班取消。

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責任編輯：吳漢培