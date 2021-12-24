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【英國疫情】拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開

環球社會熱點 14:06 2021/12/24

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英國政府近期收緊防疫限制，因此不少餐廳的生意都急跌。英媒報道，英國首相約翰遜的女兒Cassia正在倫敦一間餐廳工作。但餐廳也要暫停營業，Cassia都暫時沒有工作。

【Omicron變種】入院率較Delta少7成 英單日確診近12萬 【下一頁】

根據 OpenTable 的訂座數據，英國周二（21日）和周三（22日）的預訂量，分別較2019年同期下跌 24%和 22%。

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但有別於過往幾波疫情，政府對餐飲業及企業的支援減少。有餐廳更因應大量客人取消訂座和憂慮員工健康，只能在聖誕節提前暫停營業。

英國《每日郵報》引述消息人士指，24歲的Cassia本來在倫敦Clerkenwell一間餐廳Sessions Arts Club任職侍應。但當地本周起實施嚴格的隔離指引，餐廳也提前一周暫停營業，因此Cassia也暫時無工開。

據悉，Sessions Arts Club屬高檔餐廳，坐落於一棟英國二級歷史保護建築，設有天台酒吧及泳池。這間餐廳今年開幕以來一直十分受歡迎，也是一位難求的餐飲業新貴。

英國疫苗中心聖誕不休息 約翰遜籲民眾拎聖誕禮物 【下一頁】

而《每日郵報》引述知情人士指，由於Cassia的父親是首相約翰遜（Boris Johnson），她在工作期間也難以被視作普通人對待。

再加上所有人都批評約翰遜的防疫措施打擊款待行業，導致Cassia的處境更艱難。據悉， Cassia希望能復工繼續擔任侍應。

約翰遜與第二任妻子Marina Wheeler育有4名子女，包括Cassia。Cassia目前正在愛爾蘭都柏林聖三一大學（Trinity College Dublin）讀書，也是一名作家並於校内刊物擔任學生編輯。

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責任編輯：鄭錦玲

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