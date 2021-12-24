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京東集團遭騰訊減持　股價超跌後反彈原來有玄機！

股市 13:45 2021/12/24

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騰訊 （00700） 向股東派京東集團 （09618） 實股的消息，拖累京東集團股價上日急瀉，京東集團股價今早出現反彈，收市靠穩報261.2元。京東急挫後反彈乏力，大戶倉位變化揭示美資股東部署大手減持，沽盤相信短綫有餘未盡。詳盡分析→【按此－收費文章】

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*2022年選股攻略 鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署*

欄名 : 3分鐘睇股

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