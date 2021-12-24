京東集團遭騰訊減持 股價超跌後反彈原來有玄機！ 股市 13:45 2021/12/24 分享： 騰訊 （00700） 向股東派京東集團 （09618） 實股的消息，拖累京東集團股價上日急瀉，京東集團股價今早出現反彈，收市靠穩報261.2元。京東急挫後反彈乏力，大戶倉位變化揭示美資股東部署大手減持，沽盤相信短綫有餘未盡。詳盡分析→【按此－收費文章】 *聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股* *2022年選股攻略 鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 騰訊700派京東9618為回應國家？股價能否受惠上衝？ 今日 騰訊700派京東9618為回應國家？股價能否受惠上衝？ Tesla重上千元關口 概念股贛鋒鋰業1772可趁低吸納嗎？ 2021/12/23 Tesla重上千元關口 概念股贛鋒鋰業1772可趁低吸納嗎？ Tesla重上1000美元關口 比亞迪1211、長城汽車2333、吉利汽車175策略逐隻睇 2021/12/23 Tesla重上1000美元關口 比亞迪1211、長城汽車2333、吉利汽車175策略逐隻睇 騰訊700派中期息科技股短綫現沽壓？對美團3690影響有多大？ 2021/12/23 騰訊700派中期息科技股短綫現沽壓？對美團3690影響有多大？ 騰訊700實物派中期息前景怎預示？持蟹貨要閃？ 2021/12/23 騰訊700實物派中期息前景怎預示？持蟹貨要閃？ 港股 騰訊 通脹 京東（美：JD） 陸庭龍 減持 京東集團—SW（09618）