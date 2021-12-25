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【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？

12:18 2021/12/25

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港股今年表現失色，截至平安夜，恒指今年累跌近一成半，表現差絶環球市場。難怪電盈 （00008） 旗下ViuTV董事兼總經理魯庭暉在宣傳人氣男團MIRROR新歌《12》時，也要「抽水」，指要多聽開心的歌，股市才會好！

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MIRROR日前推出今年第四首派台單曲，新歌《12》MV以聖誕節為主題，十分應節。《12》派台前，魯庭暉在自己生日當日（20日）率先上載新歌宣傳照，而且附上一篇文章照片，指當人們聽歡樂的歌，股市才會跑贏。

倫敦商學院學者收集了 40 個國家/地區的人們在 Spotify 上收聽積極歌曲的數據。研究人員隨後將這些數據與每個國家同期全國股市的表現進行比較，看看播放音樂反映的情緒與財務回報之間是否存在相關性。結果發現，當人們愈聽快樂、積極的歌曲，市場表現愈好，而且兩者關連度顯著，而這個結論是基於 5.8萬首歌曲的 5,000 億次串流所得出的發現。

MIRROR六子12月音樂會　十萬The Club積分可換門票及後台合照【下一頁】

今次MIRROR新歌《12》，魯庭暉有份親自填詞，歌詞正面、積極，而且感謝味濃，但是否聽得多，港股就會好，歌迷、散戶們仍要拭目以待。

新歌22日上載Youtube，至港股半安夜半日市收市，該影片已錄得超過50萬觀看次看，無獨有偶，恒指這兩天也是上升，累漲121點或0.5%。不過，港股今年以來累跌約15%，恒生科指更累跌逾3成，反觀滬深300指數同期僅約半成、美股累升約兩成，港股表現不單是區內最差，也是全球最差市場。看來港股要反彈，歌迷和散戶們都要好好繼續努力。

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魯庭暉 港股 歌曲 Mirror 美股 ViuTV

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