  • 17°C
香港時間 : 20211226日 (日) 10:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【管理之道】華御結深得港人心　創辦人堅持「三方好」理念致勝

10:00 2021/12/26

分享：

來自日本的華御結母公司百農社的創辦人及董事長西田宗生，一直堅持以「三方好」理念營商。（黃建輝攝）

主打日本米、在2011年首度登場的御結專門店「華御結」，在香港已開到「總有一間喺左近」，近日更迎來第100間分店。一個品牌的成功，幕後推手相當重要。華御結母公司百農社創辦人及董事長西田宗生26歲隻身從日本來港，一直堅持以「三方好」理念營商，深信員工好、社會好，公司自然好。

【ESG】city'super本着「做對的事」宗旨　CEO大讚「同事個個是超人」

【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路 

【ET開市直擊】騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送禮物股 

來自日本神奈川縣的西田宗生，讀書期間已萌生創業的念頭，19歲就首次創業，可惜失敗收場。當時的他猶如「迷途羔羊」，沒有任何方向，也不懂如何經營一間公司。不過，他並沒氣餒，反而「膽粗粗」寫信予400名日本知名企業家，希望企業家們能與他分享寶貴的經驗和建議。

主打日本米、在2011年首度登場的御結專門店「華御結」，在香港已開到「總有一間喺左近」，近日更迎來第100間分店。（受訪者提供資料圖片）

幸運的他獲得40名企業家回信，其中一名企業家向他提出建議，希望他能透過創業改善日本日漸式微的農業。他在20至25歲期間走遍日本各地考察，與當地農家交流，發現要重振日本農業，海外市場是一個出路。他當時意識到香港是日本稻米最大的輸入城市，決心把深受日本國民喜愛的御結帶到香港，並在2010年成立百農社，更於2011年正式在港創立日本米御結專門店「華御結」品牌，開設首間分店。

西田提到，該名企業家除了向他指引一條正確的道路，更猶如人生導師，教導他不少營商策略，「當時他跟我說，一定要保持『三好理念』，買家好、賣家好及社會好，公司才會成功。」三好理念令西田刻骨銘心，現時管理百農社時也堅持採用相關理念，不過就作出了些少改變，

我現時的『三方好』理念，是員工好、社會好、公司好。

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

看重員工好　盼共同建立「一個團隊」

尤其是「員工好」，更是他相當關注的一部分。西田表示：「員工陪伴着我和公司一起成長，沒有他們的協助，百農社也不能走到這一步，華御結更無法開設到100間店。」他透露，公司員工數由最初數人，增至目前640多人，包括65%全職員工及35%兼職員工。他坦言，全職和兼職同事多了，要凝聚他們打造「一個團隊」並非易事。

為了增添同事間的凝聚力，據悉該企現時會定期舉行「研修會」，讓前綫和後台員工互相反映日常工作問題，合作構思解決方法。另外，西田閒時也會與員工出遊，例如行山、踢波等活動，希望能與同事保持友好關係，共同建立「一個團隊」。

西田閒時也會與員工出遊，例如行山、踢波等活動，希望能與同事保持友好關係，共同建立「一個團隊」。（受訪者提供資料圖片）

而被問及與員工之間有哪些深刻的事情？西田隨即說到：「那是一個相當傷感的故事！」他沉重地解釋，華御結一名兼職員工主要負責總務工作，從公司開業起就付出了很多，兩人經常見面，感情就像家人般。

直到2014年，該員工發覺身體出現異樣，但因沒買醫療保險，只能到公立醫院檢查，到排期檢查後才得知患了末期癌症，錯失治療最佳時機，最後不幸離世。西田坦言，由於當時公司業務剛起步，未能為同事提供太多額外醫療福利，

我對此事感到相當遺憾，也令我不斷反思，如果當時能為同事多做一點就好了。

西田透露，公司員工數由最初數人，增至目前640多人，包括65%全職員工及35%兼職員工。（受訪者提供資料圖片）

革新醫療福利　加強員工保障

這次事件後，西田決定着手研究本港醫療情況，發現香港的公立醫療服務遠遠未能滿足社會需要，加上餐飲零售業員工的健康醫療保險不算普及，他當時估計，僅約3成前綫從業員享有保障，因此他決心革新公司的醫療福利。

西田指，今年6月起該企決定加大員工的醫療保險，除為每名全職員工的門診、住院、危疾、附加重症等基本保障加大2.2倍，更將保障擴展至部分兼職員工，亦增設身體檢查計劃，讓員工能及早發現健康風險。他坦言公司的保險開支雖增加，但相信這是個值得長綫投資的事情，

員工是公司最大的資產，員工的健康當然要認真對待，公司也有責任要負責！

西田的三方好理念，除了員工好，還有社會好。據悉，當時西田在淘大商場多租一個鋪位，為求能讓當區居民可休憩。（受訪者提供資料圖片）

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：曾曉汶

相關文章

【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
2021/12/02
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
2021/12/02
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率
2021/08/19
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率
【疫市營商】恆香老餅家成立逾百年　新任掌舵人靠3招管理團隊
2021/05/17
【疫市營商】恆香老餅家成立逾百年　新任掌舵人靠3招管理團隊

你可能感興趣

【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
12:45 2021/12/02
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
11:56 2021/12/02
【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率
14:00 2021/08/19
【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率
餐飲 治療 醫療保險 創業 零售 全職 兼職 香港 日本 醫療保險

下一篇文章

【中國巴菲特】段永平「錢沒地方去」　賭蘋果不會跌穿170美元　博賺1.5億期權金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬
【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【騰訊派京東】恒指技術通告　恒指處理騰訊分派方案
【騰訊派京東】恒指技術通告　恒指處理騰訊分派方案
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款