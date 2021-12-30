【恒大3333】恒大跌幅擴至9%　部分持有人據稱未收兩筆美元債到期利息、明年初陸續有來

▲ 【恒大3333】恒大下周二兩筆美元債利息到期 涉近20億元

中國恒大 （03333） 於周二（28日）兩筆美元債利息到期，報道指，有相關恒大債券持有人表示，沒有收到債券利息。恒大兩筆債券分別為2023年到期票息7.5厘及2025年到期票息8.75厘的美元債，涉及利息5043萬及2億美元，合計約19.53億港元。兩筆債券均有30日寬限期。

恒大股價周四開市未有升跌，現跌幅擴至9%，低見1.48元，成交5830萬元。另外，恒大汽車 （00708） 跌逾4%，低見3.15元；恒大物業 （06666） 跌3%，破底低見2.52元。

恒大本月（6日）未有在寛限期前償還美元債利息，觸發境外違約，雖然恒大已獲政府工作組進駐，並成立了風險化解委員會，但集團仍未釋出具體行動。

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恒大明年1月4筆美元債息到期

到了明年一月，恒大有更多美元債利息到期支付，合共涉及四筆美元債，金額達3.5億美元（約27.49億港元）。而到了2月，恒大亦有一筆美元債本金於26日到期，票息為6.18厘，涉及金額為3.1億美元（約24.18億港元）。

恒大債務壓力有增無減，雖然主席許家印揚言保交樓，多個樓盤復工，但最新市場傳出恒大拖欠員工社保及工資，引發多地恒大員工罷工。另一邊廂，恒大亦要解決農民工工資問題，似乎最懷時間未過。

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