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【恒大3333】恒大兩筆美元債利息昨到期涉近20億元　關注會否再違約

股市 09:52 2021/12/29

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【恒大3333】恒大下周二兩筆美元債利息到期　涉近20億元

恒大 （03333） 本月（6日）未有在寛限期前償還美元債利息，觸發境外違約，雖然恒大已獲政府工作組進駐，並成立了風險化解委員會，但集團仍未釋出具體行動。恒大於昨日（28日）迎來兩筆美元債利息到期，分別為2023年到期票息7.5厘及2025年到期票息8.75厘的美元債，涉及利息5043萬及2億美元，合計約19.53億港元。兩筆債券均有30日寬限期。

恒大股價今日上升，現升約2.5%，最新報1.66元，成交額2345萬元；恒大物業 （06666） 無升跌，最新報2.69元。

恒大驚傳多地員工罷工，看【下一頁】 

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

到了明年一月，恒大有更多美元債利息到期支付，合共涉及四筆美元債，金額達3.5億美元（約27.49億港元）。而到了2月，恒大亦有一筆美元債本金於26日到期，票息為6.18厘，涉及金額為3.1億美元（約24.18億港元）。

恒大債務壓力有增無減，雖然主席許家印揚言保交樓，多個樓盤復工，但最新市場傳出恒大拖欠員工社保及工資，引發多地恒大員工罷工。另一邊廂，恒大亦要解決農民工工資問題，似乎最懷時間未過。

*聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股*【按此即睇】 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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中國恒大（03333） 港股 許家印 恒大

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