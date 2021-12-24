【ET講股通】梁耀康：博彩股的聖誕禮物（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股平安夜半日市，大市高開近200點。恒生指數開報23375點，一度倒跌，收報23223點，升30點，成交517億元。騰訊 （00700） 昨日宣布派京東 （09618） 股價一度領升大市，今日回軟跌0.4%；京東 （09618） 反彈0.6%；長實 （01113） 出售飛機租賃業務，股價升逾3%。市場憧憬復牌，濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾4%、永利 （01128） 升逾8%，中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 等電力股再破頂。港股距離年底僅剩3.5個交易日，後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：30 - 電力、博彩股繼續強勢

02：55 - 濠賭股選中資 首選銀娛 （00027）

04：30 - 濠賭股行業估值仍然低但投資者宜衡量風險

07：10 - 濠賭股前景明朗化 需留意注碼控制

07：22 - 個股分析：保利協鑫 （03800） 獲高瓴資本入股 買賣策略分析

09：42 - 個股推介：藥明巨諾 （02126）

14：02 - 觀眾問股：耀才證券 （01428） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

16：11 - 觀眾問股：澳博 （00880） 5.6有貨，如何部署？

19：00 - 觀眾問股：京東 （09618） 反彈目標看多少？

21：00 - 美股增長型科技股 Apple（AAPL.US）、Google（GOOG.US）有望彈上

22：02 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 仍有力上衝嗎？

22：38 - 觀眾問股：友邦 （01299） 明年不宜沾手？

25：10 - 明年可留意新能源股、電動車股、中國建築 （03311）

25：55 - 美股有望破頂

立即收看：https：//video.hket.com/video/3140117

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股平安夜半日市，恒指升30點，收報23223點，大市總成交517億元。是日焦點為澳門博彩股。

澳門公布博彩業諮詢文件，市場意見有幾大重點︰一、傾向維持6個賭牌；二、賭牌不可轉讓；三、賭牌年期為10年。監管未見加辣，澳門博彩股全綫反彈，尤其是美資牌主。部署上，維持一貫看法，還是以中資背景的牌主秤先，首選銀娛 （00027） ，惟只宜小注。在中美關係持續緊張下，美資賭牌牌主的前景始終不明朗。

電力股強者恒強，惟要留意短綫升幅較大。

個股方面，保利協鑫 （03800） 完成配股，市傳獲高瓴資本入股，股價再升3.6%至2.61元。現價入市的話，上望3元、3.5元，若失守2.23元，宜減磅或止蝕。

藥明巨諾 （02126） 亦可留意，股價再升8.9%至15.6元。該股早幾個月遭淡馬錫等配售而下跌，及後授出行使價約12元的認股權，股價開始見底回升。此股高風險，波動大，入場宜嚴控注碼，目標看20元，止蝕用13.26元、11.84元，或認股權12元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰耀才證券、澳博、京東、騰訊、友邦、中國建築︰立即觀看】

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