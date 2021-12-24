【ET講股通】梁耀康：博彩股的聖誕禮物（附time code）

港股平安夜半日市，大市高開近200點。恒生指數開報23375點，一度倒跌，收報23223點，升30點，成交517億元。騰訊 （00700） 昨日宣布派京東 （09618） 股價一度領升大市，今日回軟跌0.4%；京東 （09618） 反彈0.6%；長實 （01113） 出售飛機租賃業務，股價升逾3%。市場憧憬復牌，濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾4%、永利 （01128） 升逾8%，中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 等電力股再破頂。港股距離年底僅剩3.5個交易日，後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：30 - 電力、博彩股繼續強勢

02：55 - 濠賭股選中資 首選銀娛 （00027）

04：30 - 濠賭股行業估值仍然低但投資者宜衡量風險

07：10 - 濠賭股前景明朗化 需留意注碼控制

07：22 - 個股分析：保利協鑫 （03800） 獲高瓴資本入股 買賣策略分析

09：42 - 個股推介：藥明巨諾 （02126）

14：02 - 觀眾問股：耀才證券 （01428） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

16：11 - 觀眾問股：澳博 （00880） 5.6有貨，如何部署？

19：00 - 觀眾問股：京東 （09618） 反彈目標看多少？

21：00 - 美股增長型科技股 Apple（AAPL.US）、Google（GOOG.US）有望彈上

22：02 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 仍有力上衝嗎？

22：38 - 觀眾問股：友邦 （01299） 明年不宜沾手？

25：10 - 明年可留意新能源股、電動車股、中國建築 （03311）

25：55 - 美股有望破頂

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*重溫《ET開市直擊》- 騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送你聖誕禮物股！*【按此－

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