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【ET講股通】梁耀康：博彩股的聖誕禮物（附time code）

股市 13:18 2021/12/24

分享：

港股平安夜半日市，大市高開近200點。恒生指數開報23375點，一度倒跌，收報23223點，升30點，成交517億元。騰訊 （00700） 昨日宣布派京東 （09618） 股價一度領升大市，今日回軟跌0.4%；京東 （09618） 反彈0.6%；長實 （01113） 出售飛機租賃業務，股價升逾3%。市場憧憬復牌，濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾4%、永利 （01128） 升逾8%，中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 等電力股再破頂。港股距離年底僅剩3.5個交易日，後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：30 - 電力、博彩股繼續強勢
02：55 - 濠賭股選中資　首選銀娛 （00027）
04：30 - 濠賭股行業估值仍然低但投資者宜衡量風險
07：10 - 濠賭股前景明朗化 需留意注碼控制
07：22 - 個股分析：保利協鑫 （03800） 獲高瓴資本入股　買賣策略分析
09：42 - 個股推介：藥明巨諾 （02126）
14：02 - 觀眾問股：耀才證券 （01428） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
16：11 - 觀眾問股：澳博 （00880） 5.6有貨，如何部署？
19：00 - 觀眾問股：京東 （09618） 反彈目標看多少？
21：00 - 美股增長型科技股　Apple（AAPL.US）、Google（GOOG.US）有望彈上
22：02 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 仍有力上衝嗎？
22：38 - 觀眾問股：友邦 （01299） 明年不宜沾手？
25：10 - 明年可留意新能源股、電動車股、中國建築 （03311）
25：55 - 美股有望破頂

立即收看：https：//video.hket.com/video/3140117

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫《ET開市直擊》- 騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送你聖誕禮物股！*【按此－
附time code】

欄名 : ET講股通

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京東集團—SW（09618） 復牌 博彩 港股 電力 成交 京東（美：JD） 指數 中國電力（02380） 股票

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