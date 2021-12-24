  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿斯利康疫苗】牛津研究：第3針有效對抗Omicron

環球社會熱點 13:11 2021/12/24

分享：

不少研究指出，新冠肺炎Omicron變種病毒削弱兩劑疫苗的有效性，全球多國加緊接種第3針防疫。英國牛津大學發表最新研究，指阿斯利康疫苗第3針將有力中和Omicron變種，效果與對抗Delta變種類近。

【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種 【下一頁】

【新冠疫苗】斥富國就到期先捐 尼日利亞銷毀百萬劑 【下一頁】 

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

阿斯利康（Astrazeneca）委託牛津大學非疫苗研發人員的獨立團隊，測試第3針疫苗對抗Omicron變種的有效性。結果發現，接種第3針阿斯利康後，對抗Omicron變種的中和效果與對抗Delta變種差不多。

阿斯利康生物製藥研究與開發部主任潘加洛斯（Mene Pangalos）表示，隨進一步了解Omicron變種，相信T細胞能提供長時間保護效果，防止重症及減低入院率。與新冠康復者相比，研究發現接種第3針的抗體水平亦較高。

牛津大學今次研究結果與早前輝瑞（Pfizer）與Moderna研究相似，接種第3針後有效對抗Omicron變種。即使研究成果正面，但阿斯利康周二（21日）已宣布，開始研及針對Omicron變種的疫苗。

*聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股*【按此即睇】 

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】英或擴大第4針範圍 至長者等高危群體
2021/12/23
【新冠疫苗】英或擴大第4針範圍 至長者等高危群體
【Omicron變種】Delta康復者高危 打疫苗或有超級抗體
2021/12/22
【Omicron變種】Delta康復者高危 打疫苗或有超級抗體
【新冠疫苗】世衛建議各國可溝針 用於次劑或第3針
2021/12/17
【新冠疫苗】世衛建議各國可溝針 用於次劑或第3針
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
2021/12/11
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
美FDA批緊急使用抗新冠藥Evusheld 僅限特定民眾
2021/12/09
美FDA批緊急使用抗新冠藥Evusheld 僅限特定民眾

你可能感興趣

【新冠疫苗】英或擴大第4針範圍 至長者等高危群體
14:38 2021/12/23
【新冠疫苗】英或擴大第4針範圍 至長者等高危群體
【Omicron變種】Delta康復者高危 打疫苗或有超級抗體
16:10 2021/12/22
【Omicron變種】Delta康復者高危 打疫苗或有超級抗體
【新冠疫苗】世衛建議各國可溝針 用於次劑或第3針
18:56 2021/12/17
【新冠疫苗】世衛建議各國可溝針 用於次劑或第3針
疫情 疫苗 AstraZeneca（美：AZN） 新冠肺炎疫情 牛津大學 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】確診首破10萬 Omicron變種增1.3萬
【英國疫情】確診首破10萬 Omicron變種增1.3萬
【澳洲疫情】悉尼所在州重推口罩令 確診創新高
【澳洲疫情】悉尼所在州重推口罩令 確診創新高
【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種
【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種
新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月24日 時間13:00）
法總統馬克龍老婆被質疑係變性人 怒告右翼陰謀論者
法總統馬克龍老婆被質疑係變性人 怒告右翼陰謀論者
【英國疫情】英超兩場「聖誕快車」延期 包括利物浦對列斯聯 （第二版）
【英國疫情】英超兩場「聖誕快車」延期 包括利物浦對列斯聯 （第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款