【阿斯利康疫苗】牛津研究：第3針有效對抗Omicron

不少研究指出，新冠肺炎Omicron變種病毒削弱兩劑疫苗的有效性，全球多國加緊接種第3針防疫。英國牛津大學發表最新研究，指阿斯利康疫苗第3針將有力中和Omicron變種，效果與對抗Delta變種類近。

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阿斯利康（Astrazeneca）委託牛津大學非疫苗研發人員的獨立團隊，測試第3針疫苗對抗Omicron變種的有效性。結果發現，接種第3針阿斯利康後，對抗Omicron變種的中和效果與對抗Delta變種差不多。

阿斯利康生物製藥研究與開發部主任潘加洛斯（Mene Pangalos）表示，隨進一步了解Omicron變種，相信T細胞能提供長時間保護效果，防止重症及減低入院率。與新冠康復者相比，研究發現接種第3針的抗體水平亦較高。

牛津大學今次研究結果與早前輝瑞（Pfizer）與Moderna研究相似，接種第3針後有效對抗Omicron變種。即使研究成果正面，但阿斯利康周二（21日）已宣布，開始研及針對Omicron變種的疫苗。

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責任編輯：吳漢培