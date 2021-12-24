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疫情冇得飛日本　旅遊記者決心轉型重拾找出路

Hot Talk 14:45 2021/12/24

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疫情下，不少原有工作模式被迫改變。以往每個月飛日本公幹的旅游記者決心辭職轉跑到，創業售賣日本產品。開業後3個月已達致收支平衡。究竟她是如何做到？想知更多，立即重溫今集【ET營商有計】：

**聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股**

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