疫情冇得飛日本 旅遊記者決心轉型重拾找出路 Hot Talk 14:45 2021/12/24 分享： 疫情下，不少原有工作模式被迫改變。以往每個月飛日本公幹的旅游記者決心辭職轉跑到，創業售賣日本產品。開業後3個月已達致收支平衡。究竟她是如何做到？想知更多，立即重溫今集【ET營商有計】： **聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股** 相關文章 【聖誕商機】一人製作蛋糕店聖誕生意全滿 人均消費達700元 今日 【聖誕商機】一人製作蛋糕店聖誕生意全滿 人均消費達700元 【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜 今日 【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜 趁聖誕假養顏 啖啖燕窩由網舖走到實體點做到 今日 趁聖誕假養顏 啖啖燕窩由網舖走到實體點做到 聖誕節送杯不一定hea 送呢款夠晒誠意 今日 聖誕節送杯不一定hea 送呢款夠晒誠意 聖誔節唔一定要有聖誔樹 DIY花藝小擺設更添暖意 今日 聖誔節唔一定要有聖誔樹 DIY花藝小擺設更添暖意 你可能感興趣 【聖誕商機】一人製作蛋糕店聖誕生意全滿 人均消費達700元 今日 12:45 【聖誕商機】一人製作蛋糕店聖誕生意全滿 人均消費達700元 【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜 今日 12:21 【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜 趁聖誕假養顏 啖啖燕窩由網舖走到實體點做到 今日 14:32 趁聖誕假養顏 啖啖燕窩由網舖走到實體點做到 疫情 記者 創業 辭職 日本