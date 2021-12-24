【Google】Google Chrome明年推子更新　或令部分網站停止運作

▲ Google警告，新版Chrome預計不會在架構上有重大變化，但可能會導致一些網站完全停止運作，目前Google也正研究相關對策。（AFP）

Google較早前透露，預計在明年上半年，為Chrome推出第100個子版本更新，即「Chrome 100」。Google警告，新版Chrome預計不會在架構上有重大變化，但可能會導致一些網站完全停止運作，目前Google也正研究相關對策。

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據Google官方的開發者平台指出，主要受影響的網站是以網站工具包「Duda」開發的網站，原因是Chrome的版號從兩位數變成三位數，可能會因字串的程式邏輯，導致在Javascript API或網頁想進行字符串代理請求時出現一些問題，誤將「Chrome 100」理解成是早年的「Chrome 10」。

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由於Duda開發的網站會自動封鎖2015年以前的Chrome版本，變相新版Chrome會因而令部份網站無法瀏覽。Google表示，早年Chrome的版本從個位數進展到雙位數，也曾出現類似問題，而目前除了Chrome，Firefox也正進行類似的測試，並呼籲開發者能提供相關的漏洞，供Google參考。

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責任編輯：廖淑瑩