趁聖誕假養顏 啖啖燕窩由網舖走到實體點做到 Hot Talk 14:32 2021/12/24 分享： 劉國聰原本在藥房工作，機緣巧合之下開始成立即食燕窩業務。業務成立六年，由網店擴展到實體店。店鋪的裝修和外賣容器更採用粉紅色，希望吸引女性客源。想知更多，立即重溫今集【創業IDEAS】： **聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股** 相關文章 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 今日 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 【恒大危機】鼎珮據報已向四大代理發放恒大‧睿峰項目拖欠佣金 今日 【恒大危機】鼎珮據報已向四大代理發放恒大‧睿峰項目拖欠佣金 【碳中和】吉利與協鑫簽署全面戰略合作協議 拓移動能源新生態 今日 【碳中和】吉利與協鑫簽署全面戰略合作協議 拓移動能源新生態 泰國流水蝦攻港滿足泰國控 疫市下擴張營業點做到？ 今日 泰國流水蝦攻港滿足泰國控 疫市下擴張營業點做到？ 【港股市況】港股平安夜半日市恒指升30點 長實升逾3%、濠賭股造好金沙升逾4%（不斷更新） 今日 【港股市況】港股平安夜半日市恒指升30點 長實升逾3%、濠賭股造好金沙升逾4%（不斷更新） 你可能感興趣 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 今日 10:22 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 【恒大危機】鼎珮據報已向四大代理發放恒大‧睿峰項目拖欠佣金 今日 09:51 【恒大危機】鼎珮據報已向四大代理發放恒大‧睿峰項目拖欠佣金 【碳中和】吉利與協鑫簽署全面戰略合作協議 拓移動能源新生態 今日 11:09 【碳中和】吉利與協鑫簽署全面戰略合作協議 拓移動能源新生態 創業 外賣