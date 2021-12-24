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趁聖誕假養顏　啖啖燕窩由網舖走到實體點做到

Hot Talk 14:32 2021/12/24

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劉國聰原本在藥房工作，機緣巧合之下開始成立即食燕窩業務。業務成立六年，由網店擴展到實體店。店鋪的裝修和外賣容器更採用粉紅色，希望吸引女性客源。想知更多，立即重溫今集【創業IDEAS】：

 **聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股**

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