趁聖誕假養顏　啖啖燕窩由網舖走到實體點做到

劉國聰原本在藥房工作，機緣巧合之下開始成立即食燕窩業務。業務成立六年，由網店擴展到實體店。店鋪的裝修和外賣容器更採用粉紅色，希望吸引女性客源。想知更多，立即重溫今集【創業IDEAS】：

**聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股**