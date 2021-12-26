【2022預測】矽谷專家點選3焦點領域　元宇宙之外可留意甚麼？

▲ 矽谷著名風險投資者Steve Hoffman表示，市場資金對科技投資非常積極，他點選明年3個焦點領域，包括元宇宙、人工智能與基因技術，將會具長遠改變人類社會的潛力。

數碼轉型在疫情下大幅加速，科技初創機遇處處。矽谷著名風險投資者Steve Hoffman表示，市場資金對科技投資非常積極，他點選明年3個焦點領域，包括元宇宙、人工智能與基因技術，將會具長遠改變人類社會的潛力。

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著名的矽谷初創孵化器Founders Space，其船長及行政總裁Steve Hoffman接受本報專訪時指出，初創集資從未如此地容易過：「市場上太多資金，反而太少初創了！」他指出，近期不少初創能夠掌握主導權，選擇投資者，他強調，未建立初步收入基礎的早期初創，集資仍有挑戰，但只要證明項目適合市場，可望獲得支持。

談及今後的科技新趨勢，他評選3項未來最具潛力領域：1. 元宇宙、2.人工智能、3.基因技術。首先，今年大熱的元宇宙，他認為元宇宙比起VR、AR所涉及範圍還要廣闊，涉及虛擬貨品、物品交易與社群經營多個範疇，預計在未來一段時間會有多種類的應用與平台誕生，百花齊放。他認為，各大型科企研發AR、VR裝置，對推進普及有很大幫助，但真正突破勢由初創帶領，

同一個問題，上千間初創可提出各自解答，這些創意成功的機會，較大企為高。

人工智能已是很多技術項目的基本，Steve Hoffman認為，現階段AI仍集中在深化自動化的技術，但下一階段，隨運算技能進一步提高，機械會比人類成為一個更好的決策者。他解釋，機械處理複雜資訊能力更強，能「選出」最佳答案。例如以求職為例，透過提交履歷表尋求面試機會，過程中涉及大量人力及資訊不對稱問題，企業亦難以了解求職者，預想未來的求職AI引擎，有能力與企業招聘AI「對話」，直接將個人能力與工作職位配對。

他又提到，基因編輯能力逐步提高，可望為一些傳統社會難題提供解答，例如修改農作物以適應極端氣候，改善牲畜的養殖條件，已有一定基礎。更長遠的發展，例如在醫學治療引入基因技術，減少人類的疾病問題，甚至有可能延長人類壽命。

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早前Steve出席數碼港創業投資論壇活動，而訪問中他亦建議香港發展創科時，必須要積極支持企業家，包括教育與建立國際連繫兩方面，讓本地創業者能成長。他強調，當局毋須出資，但要讓企業能夠進出不同市場開發業務。他續指，香港面積與人口有限，在一部分當旺的領域，例如農業科技等，難言有很大發展空間，「一個地方不能在所有領域都領先」，但可專注在有勝機的領域，例如他就看好香港可成為世界頂尖的金融科技發展樞紐，還有電子商貿、區塊鏈軟件業務等等。

點評3大潛力科技領域

元宇宙 將會以去中心化理念經營，運用區塊鏈機制，社群活動百花齊放。 人工智能 AI的決策能力會逐步提高，為人類提供最合適的建議。 基因編輯 技術將逐漸在種植農作物、牲畜的養殖以至醫學治療上應用。

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記者：周俊霖