  • 15°C
香港時間 : 20211226日 (日) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2022預測】矽谷專家點選3焦點領域　元宇宙之外可留意甚麼？

16:00 2021/12/26

分享：

矽谷著名風險投資者Steve Hoffman表示，市場資金對科技投資非常積極，他點選明年3個焦點領域，包括元宇宙、人工智能與基因技術，將會具長遠改變人類社會的潛力。

數碼轉型在疫情下大幅加速，科技初創機遇處處。矽谷著名風險投資者Steve Hoffman表示，市場資金對科技投資非常積極，他點選明年3個焦點領域，包括元宇宙、人工智能與基因技術，將會具長遠改變人類社會的潛力。

【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」

【數碼娛樂】數碼娛樂推動經濟效益　數碼港CEO：教育培訓尤其重要 

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

著名的矽谷初創孵化器Founders Space，其船長及行政總裁Steve Hoffman接受本報專訪時指出，初創集資從未如此地容易過：「市場上太多資金，反而太少初創了！」他指出，近期不少初創能夠掌握主導權，選擇投資者，他強調，未建立初步收入基礎的早期初創，集資仍有挑戰，但只要證明項目適合市場，可望獲得支持。

談及今後的科技新趨勢，他評選3項未來最具潛力領域：1. 元宇宙、2.人工智能、3.基因技術。首先，今年大熱的元宇宙，他認為元宇宙比起VR、AR所涉及範圍還要廣闊，涉及虛擬貨品、物品交易與社群經營多個範疇，預計在未來一段時間會有多種類的應用與平台誕生，百花齊放。他認為，各大型科企研發AR、VR裝置，對推進普及有很大幫助，但真正突破勢由初創帶領，

同一個問題，上千間初創可提出各自解答，這些創意成功的機會，較大企為高。

人工智能已是很多技術項目的基本，Steve Hoffman認為，現階段AI仍集中在深化自動化的技術，但下一階段，隨運算技能進一步提高，機械會比人類成為一個更好的決策者。他解釋，機械處理複雜資訊能力更強，能「選出」最佳答案。例如以求職為例，透過提交履歷表尋求面試機會，過程中涉及大量人力及資訊不對稱問題，企業亦難以了解求職者，預想未來的求職AI引擎，有能力與企業招聘AI「對話」，直接將個人能力與工作職位配對。

他又提到，基因編輯能力逐步提高，可望為一些傳統社會難題提供解答，例如修改農作物以適應極端氣候，改善牲畜的養殖條件，已有一定基礎。更長遠的發展，例如在醫學治療引入基因技術，減少人類的疾病問題，甚至有可能延長人類壽命。

【元宇宙】實現元宇宙有多難？　Intel高層：現時計算效能難以實現 

*聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股*按此即睇】 

早前Steve出席數碼港創業投資論壇活動，而訪問中他亦建議香港發展創科時，必須要積極支持企業家，包括教育與建立國際連繫兩方面，讓本地創業者能成長。他強調，當局毋須出資，但要讓企業能夠進出不同市場開發業務。他續指，香港面積與人口有限，在一部分當旺的領域，例如農業科技等，難言有很大發展空間，「一個地方不能在所有領域都領先」，但可專注在有勝機的領域，例如他就看好香港可成為世界頂尖的金融科技發展樞紐，還有電子商貿、區塊鏈軟件業務等等。

點評3大潛力科技領域

元宇宙 將會以去中心化理念經營，運用區塊鏈機制，社群活動百花齊放。
人工智能 AI的決策能力會逐步提高，為人類提供最合適的建議。
基因編輯 技術將逐漸在種植農作物、牲畜的養殖以至醫學治療上應用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

記者：周俊霖

相關文章

【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發
2021/12/14
【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
2021/12/11
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機
2021/12/07
【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機
【元宇宙】3D虛擬店突破電商限制　助品牌突出形像
2021/12/03
【元宇宙】3D虛擬店突破電商限制　助品牌突出形像

你可能感興趣

【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發
18:00 2021/12/14
【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
15:05 2021/12/11
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機
14:30 2021/12/07
【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機
元宇宙 履歷表 集資 疫情 電子商貿 數碼轉型 區塊鏈 香港 人工智能 VR

下一篇文章

【珍品拍賣】世上首條Merry Christmas手機短訊　以NFT形式賣出94.6萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
【澳元定存】澳元短存高息王11厘　3大名家明年最看好澳元
【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬
【ESG】30萬投資ESG基金獲回贈600 最高獎1.2萬
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 穩賺近7萬港元利息
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【港元定存】港元定存罕現10厘高息　玩法較另類
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
【MIRROR】港股今年表現差絶全球　聽MIRROR新歌可能有救？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款