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【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜

環球社會熱點 12:21 2021/12/24

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英國哈里王子與夫人梅根自今年6月迎來女兒莉莉貝特的出生以來，一直未有公開莉莉貝特的照片。外界一直對莉莉貝特深感好奇，而哈里梅根在今年的聖誕卡上發布全家福，莉莉貝特也化身聖誕驚喜首度亮相，甜美可愛的笑容打動不少民眾的心。

【英國王室】皇家聖誕頌歌特輯預告 凱特親述窩心決定 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，這張全家福是今年夏天於哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）位於加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara）的豪宅内，由哈里梅根婚禮攝影師Alexi Lubomirski操刀拍攝。

阿奇同莉莉貝特似爸爸定媽媽？

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哈里梅根透過旗下慈善組織Archewell Foundation以電郵形式發布聖誕卡，並在社交媒體Instagram發布這張全家福。

從照片可見，梅根舉起穿上白色裙的莉莉貝特（Lilibet），而莉莉貝特也展露出甜美的笑容。雖然從相中只看到莉莉貝特的側臉，但仍可見莉莉貝特的樣子十分可愛。

而哈里、梅根與他們2歲的長子阿奇（Archie）都穿著牛仔褲，遺傳了父親一頭紅髮的阿奇坐在哈里懷内，而梅根則依偎在哈里身旁。

【英國王室】安妮公主要隔離 英女王無得同乖女過聖誕 【下一頁】

哈里梅根在聖誕卡内表示今年迎來愛女莉莉貝特，形容阿奇讓他們成為父母，而莉莉貝特造就了一個家庭。

聖誕卡内提到，哈里梅根向7個美國關注家庭的組織捐款，並期望來年逃離阿富汗的家庭與需要有薪育兒假的美國家庭都可得到支援。

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責任編輯：鄭錦玲

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