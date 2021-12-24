【Tesla爭議】Tesla擬推更新　禁用戶行駛期間使用遊戲功能

▲ 早前有Tesla車主匯報指，在車輛行駛時仍可使用車廂中控台娛樂系統的遊戲功能，令大眾關注Tesla的安全問題，更引來NHTSA的關注，介入調查。

Tesla早前高調宣布更新其娛樂系統，並加入了兩款新遊戲，分別是《音速小子》和《數獨》。推出不到一周，就被美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）盯上，就Tesla中控台娛樂系統的遊戲功能，於行駛期間仍可供遊玩而作出調查。Tesla隨即表示同意修改娛樂系統的遊戲功能，行車時遊戲功能會隨即暫停。

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據衛報報道，早前有Tesla車主匯報指，在車輛行駛時仍可使用車廂中控台娛樂系統的遊戲功能，令大眾關注Tesla的安全問題，更引來NHTSA的關注，介入調查。Tesla其後已向NHTSA承諾，將會推出軟件更新，並封鎖Passenger Play，當汽車行駛時將無法使用遊戲功能。

惟目前Tesla仍未透露，會何時推出此項更新。而NHTSA也強調，調查不會因為Tesla的口頭承諾而暫停。

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責任編輯：曾曉汶