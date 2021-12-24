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【市場監管】廣電總局發布電視劇新規　片頭不能播逾30秒上集重溫、片尾字幕不能播太快　港澳台藝人應列明地區

Hot Talk 12:03 2021/12/24

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【市場監管】廣電總局發布電視劇新規　片頭不能播逾30秒上集重溫、片尾字幕不能播太快　港澳台藝人應列明地區

近年內地電視劇大受歡迎，騰訊 （00700） 有份製作《斗羅大陸》、《你是我的榮耀》今年紅遍全國，不過廣電總局對電視劇的細節具有嚴格要求，近日廣電總局發布《電視劇母版製作規範》廣播電視和網絡視聽行業標準報批稿，文件規定常規劇集正片時長不少於41分鐘，每集結尾畫面與下一集的開始畫面如有重複內容，時長不超過30秒。文件提出外籍演員或工作人員應添加國籍標註，港澳台演員或工作人員應添加相應區域標註。

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今次廣電總局對於電視劇結尾的演員列表也有相應指引，內容指出，演員在電視劇的署名方式、順序、位置等由聘用合同約定，製片人應在與演職人員簽署聘用合同時就署名問題進行溝通和約定，規避爭排位等署名糾紛的發生。

此外，廣電總局針對片尾字幕的播放速度也有相應限制，4K超高清電視劇母版的片尾滾動字幕應不閃爍，每行字幕尺寸垂直高度宜介於86像素至108像素之間，當垂直高度為86像素時，滾動速度宜不大於190像素每秒；當垂直高度為108像素時，滾動速度宜不大於220像素每秒。

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