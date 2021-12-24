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【Omicron變種】入院率較Delta少7成 英單日確診近12萬

環球社會熱點 12:27 2021/12/24

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英國新冠肺炎疫情嚴峻，當地過去單日新增近12萬宗新冠確診個案，再創當地紀錄新高。英國健康安全局數據指，感染Omicron變種的患者，入院重症率較Delta變種的患者低70%；但警告若確診病例增加，未來數周仍會導致大量患者住院。

英國確診首破10萬 Omicron變種增1.3萬 【下一頁】

英國健康安全局 （UKHSA） 發現，感染Omicron變種的患者重症率較Delta變種相比低31至45%、Omicron患者入院率亦較感染Delta的民眾低50至70%；數據與倫敦帝國理工學院與愛丁堡大學周三（22日）發表的研究吻合。

雖然初步研究指感染Omicron的嚴重性較Delta低，但UKHSA表示，Omicron傳播速度較Delta快，未來數周或會導致大量患者住院，恐怕會增加國民保健服務（NHS）的壓力。英國的科學家及衛生部門官員憂慮，大量Omicron變種確診出現，或會大大減低Omicron變種嚴重性較低帶來的好處。

英國疫苗中心聖誕不休息 約翰遜籲民眾拎聖誕禮物 【下一頁】

此外，英國過去單日新增逾11.98萬宗新冠確診，再創單日紀錄新高。UKHSA稱，Omicron變種佔英格蘭76%新增病例，成為當地主流病毒。當中Omicron確診最多的地區為倫敦及英格蘭東部，分別佔當地新確診90.2%及80%；至於Omicron比率最低的地區為英格蘭東北部、佔新確診個案56.8%。

同時，UKHSA早前發表的初步數據指，接種第3針加強劑的10周後，新冠疫苗對Omicron的效用開始下降約15至25%，增加部分民眾在明年需要接種第4針的可能性。

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid） 表示，早期證明表明Omicron嚴重性較Delta低，但Omciron確診病人繼續驚人速度上升，創自疫情以來新高，而且住院人數亦持續增加，絕不能讓NHS不堪重負。

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責任編輯：郭麗明

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