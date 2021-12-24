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【滴滴出行】滴滴IPO禁售期下周一完結　散戶或慘遭「割韭菜」？

股市 12:13 2021/12/24

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滴滴IPO禁售期下周一完結

中國最大網約車平台滴滴（美：DIDI）自6月30日於美國上市後，即惹來內地當局強力監管，最終滴滴本月初宣布計劃從紐交所退市，尋求在香港上市。同時，滴滴的180日禁售期將在下周一（27日）完結，滴滴高層及投資者可以沽出股份，一旦即刻沽貨，散戶或遭「割韭菜」。

滴滴據報以介紹形式來港上市，或不發新股、不集資，看【下一頁】

值得留意是，滴滴由上市至今，以發行價14美元及周四收市價5.6美元計，股價已累跌60%。而禁售期完結，意味投資者要作出選擇，蝕沽股份，或等多幾個月釐清滴滴香港上市計劃。

Rayliant Global Advisors創始人兼首度投資官Jason Hsu表示，若滴滴在香港上市，大部份不確定因素將會消除，將利好股價。

禁售期適用現有股東，包括公司董事、高管及投資者，合共至少持有滴滴約86.3%普通股及ADS，涉約280.15億股，ADS平均價格為6.2美元。這意味最新收市價已跌穿現有股東的ADS平均價，禁售期後即沽貨無可避免出現虧蝕。

IPO後軟銀及騰訊 （00700） 持有滴滴20.1%及6.4%股權，而董事及高管則持有近10%股權。投資者之一的Uber在滴滴IPO後持有11.9%的股權，據Uber的發言人指，公司不打算在禁售期完結後立即出售滴滴股份。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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