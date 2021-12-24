【聖誕商機】聖誕聚會規模增　烘焙店訂單較去年急升1倍

▲ 除了聖誕大餐外，不少市民亦會購買蛋糕增添節日氣氛，帶旺本地烘焙店的生意。（資料圖片）

除了聖誕大餐外，不少市民亦會購買蛋糕增添節日氣氛，帶旺本地烘焙店的生意。有商戶負責人稱，今年特別因應聖誕檔期增加人手，定單較去年升1倍；而大尺寸的蛋糕定單比預期多，相信與疫情緩和，可舉行更大規模的聖誕聚會有關。

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本地蛋糕店The Bakerism負責人魏先生表示，今年特別因應聖誕檔期而增聘人手。產能提升，加上港人消費意慾強勁，導致聖誕期間的定單量按年升1倍。今年港人又提早預定蛋糕，他透露：「去年預約在12月初已全滿，今年未到12月已經全滿。」

消費意慾勁 大蛋糕定單較多

由於今年疫情較去年緩和，不少人再舉行聖誕派對，或加大聚會規模。The Bakerism今年推出聖誕限定款式的蛋糕，且有兩個尺寸可選擇。魏表示，大尺寸、供7至10人食用的蛋糕定單比預期多，佔整體約3成。縱然有Omicron變種病毒株，但過節情緒未受影響。

Phoenix sweets創辦人許小姐稱，今年聖誕的生意額較上年同期升約3成，消費者多訂購節日禮物及小甜點送禮，人均花費約200元。顧客多在11月尾至12月初便預訂，12月中左右便額滿截單。

她提到，市民今年的消費意慾較往年好，除了100元以下的小甜點及禮物，顧客有興趣訂購定價較高的禮盒，個別定單的貨品數量亦較多。當中以家庭客及商務客最多，多數挑選大小不同的甜品送禮。而一眾產品中，以薑餅配花果茶小禮盒、熱朱古力掛飾、迷你杯子蛋糕最受歡迎。

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記者：李智美、葉泳珊