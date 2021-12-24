朴槿惠獲特赦 健康屬重要考量之一（第二版）

南韓前總統朴槿惠因親信干政及收受特別經費案，被判刑20年。南韓現任總統文在寅周五（24日）公布新年特赦名單，包括朴槿惠在內共逾3,000多人上榜。據悉，朴槿惠的身體狀況是她獲特赦的重要因素之一。

（第二版加入文在寅及朴槿惠回應）

南韓前總統朴槿惠剛保外就醫 胞妹朴槿姈參選明年總統 【下一頁】

南韓總統府發言人朴炅美在記者會上表示，總統文在寅當天就特別赦免朴槿惠和恢復前總理韓明淑政治權利一事表示，希望社會各界借此超越分歧，攜手開創新時代，大家應擺脫傷痛、舊怨和成見，朝著新時代闊步邁進。文在寅指說，綜合考慮朴槿惠在服刑的近5年內健康狀況惡化等因素後決定予以赦免。

正在保外就醫的朴槿惠透過代表律師，感謝文在寅在困難的情況下仍然決定特赦，更稱朴槿惠通過新聞得知相關消息後很平靜，並向全體國民致歉，將專心接受治療，盡快向國民表達謝意。

南韓政府表示，今次特赦旨在擺脫不幸歷史，實現全民大團結，並為抗疫及朝向未來邁出新一步。名單上共3,094人，包括朴槿惠和前總理韓明淑等人，他們將獲特赦、減刑或複權。

法務部長朴范界周五表示，文在寅出於全民和解及癒合矛盾就特赦朴槿惠展開討論，而其身體健康惡化是她可以上榜的重要考量之一。名單中未見另一前總統李明博，朴范界指兩人情況不同，亦考慮到民眾的情緒，因而未有把李明博列入名單。

【南韓疫情】單日確診再破7000 重推4人限聚令 【下一頁】

特赦消息公布後，以煽動內亂罪名被判入獄的前統合進步黨議員李石基等475人當天獲假釋，315名違反選舉法人士獲複權；因參與不同集會而被判罪成的65人分別獲得特赦和複權。

朴槿惠於2021年因信干政及收受國家情報院特別經費案被判囚20年，罰款180億韓圜（約1.18億港元），追繳35億韓圜（約2,301.4萬港元），並在首爾看守所關押。但朴槿惠周二（21日）獲法務部准許，保外就醫至出院，料最快至明年2022年2月。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培