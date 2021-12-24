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朴槿惠獲特赦 健康屬重要考量之一

環球政治 11:29 2021/12/24

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南韓前總統朴槿惠因親信干政及收受特別經費案，被判刑20年。南韓現任總統文在寅周五（24日）公布新年特赦名單，包括朴槿惠在內共逾3,000多人上榜。據悉，朴槿惠的身體狀況是她獲特赦的重要因素之一。

南韓前總統朴槿惠剛保外就醫 胞妹朴槿姈參選明年總統 【下一頁】

南韓政府表示，今次特赦旨在擺脫不幸歷史，實現全民大團結，並為抗疫及朝向未來邁出新一步。名單上共3,094人，包括朴槿惠和前總理韓明淑等人，他們將獲特赦、減刑或複權。

法務部長朴范界周五表示，文在寅出於全民和解及癒合矛盾就特赦朴槿惠展開討論，而其身體健康惡化是她可以上榜的重要考量之一。名單中未見另一前總統李明博，朴范界指兩人情況不同，亦考慮到民眾的情緒，因而未有把李明博列入名單。

【南韓疫情】單日確診再破7000 重推4人限聚令 【下一頁】

特赦消息公布後，以煽動內亂罪名被判入獄的前統合進步黨議員李石基等475人當天獲假釋，315名違反選舉法人士獲複權；因參與不同集會而被判罪成的65人分別獲得特赦和複權。

朴槿惠於2021年因信干政及收受國家情報院特別經費案被判囚20年，罰款180億韓圜（約1.18億港元），追繳35億韓圜（約2,301.4萬港元），並在首爾看守所關押。但朴槿惠周二（21日）獲法務部准許，保外就醫至出院，料最快至明年2022年2月。

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責任編輯：吳漢培

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