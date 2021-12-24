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【港股追蹤】北水連續三周突破百億關口 資金南下買物管股

股樓投資 21:01 2021/12/24

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北水續旺，連續三周突破百億關口，本周來自港股通的淨流入133.2億元人民幣，較上周減少23.8%，但考慮到港股周五（24日）只有半日市，這個數字理應可以接受。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

事實上，大部分重磅股均見北水蹤影，騰訊（00700）、美團（03690）不用多說，繼續有30.8億元及11.1億元進帳，連一直捱沽的小米（01810），也開始由沽變買，本周淨買入多達10.2億元，似乎是市況好轉的訊號。

【延伸閱讀】2022年部署：招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁

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另外，資金買入新能源股，龍源電力（00916）淨買入3億元，中國電力（02380）和華潤電力（00836）流入2.5億元及3.8億元。值得注意是，內房股少人問津，物管股卻開始買北水手影，碧桂園服務（06098）、保利物業（06049）各流入1億多元。備受負面消息困擾的藥明生物（02269）繼續被沽，本周再流出7.1億元，拖累股價一周下跌2.2%。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：林衛

藥明生物（02269） 龍源電力（00916） 中國電力（02380） 碧桂園服務（06098） 保利物業（06049） 港股通 港股 華潤電力（00836）

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