【券商點睇】當局出台老舊風電場改造政策 拉動營運商業績提升

日前，國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法》（徵求意見稿），鼓勵併網運行超過15年的風電場開展改造升級和退役。天風證券認為，2000年初安裝的機組早已老化﹐早期的老舊風場擁有着每秒7至8 米以上的風資源，平均發電量小時數卻在2,000 小時以下。以現有的技術，每秒7 米以上的風資源基本可以發到3,500小時以上，發電量相差至少一倍。

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據本次政策，補貼電量部分仍將維持較高的上網電量。加上改造可提升利用小時數、降低土地成本、降低運維成本，有望助力老舊風電場經濟性改善，並帶動風電運營商業績提升。

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該行選取了龍源電力（00916）、大唐新能源（01798）等6家公司進行測算，風電場改造對各公司營收的提升比例約在 0.8%至32%。 具體看，改造計劃對大唐新能源的增收比例達到32.1%，龍源電力的增收比例為17%，反映這批公司在本次風電場改造政策中有望充分受益，建議關注。

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記者：林衛