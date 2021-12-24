  • 20°C
香港時間 : 20211224日 (五) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】當局出台老舊風電場改造政策 拉動營運商業績提升

股樓投資 12:19 2021/12/24

分享：

日前，國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法》（徵求意見稿），鼓勵併網運行超過15年的風電場開展改造升級和退役。天風證券認為，2000年初安裝的機組早已老化﹐早期的老舊風場擁有着每秒7至8 米以上的風資源，平均發電量小時數卻在2,000 小時以下。以現有的技術，每秒7 米以上的風資源基本可以發到3,500小時以上，發電量相差至少一倍。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

據本次政策，補貼電量部分仍將維持較高的上網電量。加上改造可提升利用小時數、降低土地成本、降低運維成本，有望助力老舊風電場經濟性改善，並帶動風電運營商業績提升。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行選取了龍源電力（00916）、大唐新能源（01798）等6家公司進行測算，風電場改造對各公司營收的提升比例約在 0.8%至32%。 具體看，改造計劃對大唐新能源的增收比例達到32.1%，龍源電力的增收比例為17%，反映這批公司在本次風電場改造政策中有望充分受益，建議關注。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

風電股 國家能源局 港股 營收 大唐新能源（01798） 龍源電力（00916） 板塊

上一篇文章

【理財智慧】養寵物都可以賺錢? 一文即睇寵物基金與寵物經濟學

下一篇文章

【2022部署】明年走勢呈N形震盪 A股配置4條主綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】30歲文員感中年職場危機 欲考的士牌轉行 憂問「的士前景如何？」
【職場熱話】30歲文員感中年職場危機 欲考的士牌轉行 憂問「的士前景如何？」
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款