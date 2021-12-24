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【2022部署】明年走勢呈N形震盪 A股配置4條主綫

股樓投資 12:05 2021/12/24

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對於2022年部署，銀河證券認為目前A股慢牛的市場結構特徵逐漸形成，即投資者結構改善、行業結構更接近美股、充裕的流動性支撐等，海外資金流入、房地產行業受到抑制及居民資金等加速配置至股市，都為A股帶來流動性，有助於延長牛市時間。

【同場加映】溫股知新：恒指未見底 收息股有計

從上漲空間看，市場大概率維持上落市，呈N形走勢。第一季政策面偏樂觀、人民幣強勢有利於核心資產的反彈。直至第二、三季或有一定市場風險，主要來源於海外貨幣政策收緊、美國聯儲局於明年中加息預期提升、部分賽道或存在交易擁擠、盈利面下行導致部分行業景氣度下降等。因此，投資機會較多集中於明年上半年，而下半年相對會較為平淡。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選，請按【見下頁

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該行建議明年部署4大主綫。主綫一，高景氣和政策持續受益的高端製造板塊，如軍工、新能源、綠電等。行業景氣度高且邏輯通暢，明年新能源產業鏈結構性分化更大。主綫二，行業周期向上及反彈機會的消費板塊，如白酒、醫療服務、農林牧漁等，適合逢低買入。主綫三，行業周期向上和市場情緒影響較大的科技板塊，如計算機、傳媒、半導體等，有反彈動力，需注意投資節奏。主綫四，低估值及攻守兼備的金融板塊。

【同場加映】青姐話：為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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記者：林衛

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