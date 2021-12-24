【碳中和】吉利與協鑫簽署全面戰略合作協議　拓移動能源新生態

▲ 【新能源】吉利與協鑫簽署全面戰略合作協議 拓移動能源新生態

內地今年提出「雙碳」目標，2030年碳達峰及2060年碳中和，協鑫系近期動作頻繁，新能源企業協鑫集團宣布，與汽車大廠吉利控股簽署全面戰略合作協議，在移動能源市場拓展換電重型貨車、甲醇汽車、碳捕捉、液態陽光等領域開展合作。協鑫系保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源 （00451） 分別升4%及0.82%。另外吉利汽車 （00175） 跌2.68%。

協鑫集團稱，目前交通運輸行業碳排放佔比高達10%，是內地第三大碳排放源，其中商用車佔比超50%。面對「雙碳」目標的挑戰，認為探索企業間產業融合，構築綠色能源生態，加速推動陸運行業零碳化進程，迫在眉睫，而吉利控股集團旗下吉利商用車是內地首個完成多能源佈局、實現全系產品新能源化的商用車企業。

協鑫集團又稱，今年正式進軍移動能源新生態，依托規模化、低成本綠電供應、換電站電網接入、全國範圍售電牌照、儲能梯次利用等得天獨厚的優勢，冀聯合戰略合作夥伴共同解決行業難點痛點。協鑫及吉利稱，雙方將重點聚焦移動能源，加快電動乘用車、電動商用車在換電場景下的規模化推廣。

相關文章：

【保利協鑫3800】協鑫新能源與保利協鑫訂立5萬億立方米天然氣採購協議 冀拓藍氫發展優勢

【配股潮】保利協鑫折讓2.4%配股淨籌近50億元 股價升逾13%